Три батыра

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Любовь Доброта, Шымкент

Пополнение в семье Раушанбека Даулетова и Наргизы Аширметовой перевело родителей в разряд многодетных.

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Муса, Муслим и Атамбай – сразу троих сыновей родила 31-летняя жительница Шымкента Наргиза Аширметова. Младенцы и мама провели в родильном доме больше месяца. Понадобилось время, чтобы они набрали вес и окрепли.

– Дети родились раньше срока с маленьким весом, – рассказывает заместитель главного врача по родовспоможению роддома № 2 г. Шымкента Есенгельды Бегешев. – Они весили 1 800, 1 735 и 1 450 граммов. Конечно же, такие крохи до выписки обязательно должны набрать вес. Все это время, а родились мальчики второго февраля, они находились под наблюдением наших врачей-неонатологов. Окрепли и подросли.

Все волнения и тревоги медиков и родителей позади. Маму и малышей врачи выписали из стационара, будучи уверенными, что все у них будет хорошо. Да и дома их ждут две сестры и брат. Так что теперь в семье шестеро детей.

В роду Раушанбека Даулетова и Наргизы Аширметовой многодетные семьи – привычное явление, а вот тройни не было ни у кого. Двойня же была у родственницы мужа.

– Предположение о многоплодной беременности во время УЗИ было еще на сроке три месяца, – рассказывает Наргиза Аширметова. – Помню, я тогда очень удивилась и решила, что врач ошиблась. Через месяц при проведениии повторного УЗИ-исследования выяснилось, что на самом деле будет тройня.
Я тут же позвонила и сообщила мужу. Все равно долго не верилось, а потом стали готовиться к рождению детей. Конечно же, и я, и муж очень рады.

Это было видно по праздничной атмосфере, которую создал Раушанбек Даулетов, работающий вахтовым способом на одном из урановых предприятий, когда приехал забирать супругу и сыновей из роддома. Во дворе лечебного учреждения малышей встречали музыка и ростовые куклы, украшенные автомобили и шашу.

Это уже третья тройня, родившаяся в Шымкенте с начала текущего года.

#Шымкент #семья #роды #тройня

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