Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане

В этом году к мероприятию впервые присоединилась Великобритания

Фото: акимат Астаны

В столице завершилась IX Международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair – 2026, ставшая одной из крупнейших культурных площадок Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Мероприятие проходило с 22 по 26 апреля в Президентском центре РК, объединив издателей, писателей, экспертов и читателей из разных стран. Организатором традиционно выступило издательство «Фолиант» при поддержке МКИ РК, акимата Астаны и Фонда развития креативных индустрий Qazaq Creative.

В этом году в выставке приняли участие более 80 организаций — книгоиздательские, научно-образовательные и полиграфические компании. Около половины участников составили казахстанские издательства. Наряду с ними свою продукцию представили компании из 15 стран, включая Россию, Турцию, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Монголию, Испанию, Китай, Иран, Беларусь, Португалию, Венесуэлу и Великобританию, которая присоединилась к выставке впервые.

Книжная ярмарка вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы. В течение всех дней площадку активно посещали горожане и туристы — от детей до взрослых. Посетители знакомились с новинками литературы, приобретали книги и участвовали в насыщенной культурной программе.

Программа Astana Eurasian Book Fair – 2026 включила десятки культурных и деловых мероприятий. В рамках выставки прошли презентации новых книг, встречи с авторами, автограф-сессии, тематические дискуссии и мастер-классы. Особое внимание было уделено детской аудитории — для юных читателей работали специальные зоны с интерактивными форматами и развивающими занятиями.

Юные посетители стали одними из самых активных участников ярмарки. Для них были организованы мастер-классы, игровые и познавательные программы, а также встречи с авторами детской литературы. По словам самих школьников, на выставке они находили книги по интересам — от историй о батырах до изданий о динозаврах, что делало посещение не только увлекательным, но и познавательным.

Среди заметных событий — презентации произведений казахстанских и зарубежных авторов, а также изданий в жанрах художественной, научно-популярной и детской литературы. Кроме того, отдельный интерес вызвали фотоальбомы, книги о культуре и истории, а также проекты, направленные на популяризацию чтения среди молодежи.

Значимым событием в рамках выставки стало проведение Национального дня книги 23 апреля. В этот день состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Ұлттық кітап», организованного МКИ РК.

Выставка также стала важной площадкой для профессионального взаимодействия. Участники отмечают, что подобные мероприятия способствуют развитию международного сотрудничества, обмену опытом и реализации совместных проектов. По словам представителей издательств, особый интерес посетителей в этом году был направлен на образовательную и детскую литературу.

Кроме того, в ходе встреч и обсуждений поднимались общественно значимые темы. Спикеры отмечали роль книги в формировании культуры, ценностей и правосознания общества, подчеркивая, что именно через чтение развиваются такие качества, как ответственность, дисциплина и уважение к закону.

С каждым годом Astana Eurasian Book Fair расширяет свою географию и укрепляет статус международной площадки. Если ранее от одной страны участвовало по одному издательству, то сегодня их число значительно увеличилось, что свидетельствует о растущем интересе к казахстанскому книжному рынку.

Отметим, что выставка проводится с 2016 года и за это время стала важной частью культурной жизни страны. Несмотря на перерыв в 2020 году, проект продолжает активно развиваться, объединяя профессиональное сообщество и читателей.

Международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair – 2026 в очередной раз подтвердила: интерес к чтению в Казахстане остается высоким, а книга — важной частью духовного и интеллектуального развития общества.