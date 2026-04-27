ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»

Мажилис,Образование
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

151 стипендия выдана сверх утвержденного лимита

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане выявлены системные риски в администрировании программы «Болашак» и финансировании высшего образования. Об этом на правчасе в Мажилисе заявил член Высшей аудиторской палаты Тлеген Каскин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По данным аудита, 340 претендентам были присуждены стипендии на сумму 7,7 млрд тенге в индивидуальном порядке - по решению министерства науки и высшего образования и при несоответствии установленным критериям отбора. Кроме того, 151 стипендия выдана сверх утвержденного лимита.

«Отдельно отмечены нарушения в распределении приоритетных направлений. В частности, по линии искусственного интеллекта из 54 запланированных стипендий фактически присуждены только 5, остальные 49 перераспределены на другие специальности», - добавил Тлеген Каскин.

Он подчеркнул, что результаты аудита подтверждаются опросами участников образовательного процесса. Так, 46% преподавателей считают оплату труда неконкурентоспособной, 41% студентов называют программы устаревшими и малопрактичными, а 45% указывают на несоответствие инфраструктуры вузов современным требованиям.

«В целом аудит пришел к выводу, что действующая система в большей степени финансирует процесс, а не конечный результат. В числе рекомендаций - усиление контроля качества образования, внедрение единого цифрового учета, привязка госзаказа к потребностям рынка труда и внедрение механизмов возвратности бюджетных средств при недостижении заявленных результатов», - резюмировал член ВАП.

