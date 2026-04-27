Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов

Касым-Жомарт Токаев пожелал Виллему-Александру дальнейших успехов в его благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всему народу Нидерландов – счастья и благополучия

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем поздравительном послании ко Дню Короля Нидерландов Глава государства выразил уверенность в том, что непреходящие ценности национального единства и солидарности, которые олицетворяют этот праздник, будут и впредь вести Королевство по пути прогресса и процветания.