Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов

Касым-Жомарт Токаев пожелал Виллему-Александру дальнейших успехов в его благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всему народу Нидерландов – счастья и благополучия

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем поздравительном послании ко Дню Короля Нидерландов Глава государства выразил уверенность в том, что непреходящие ценности национального единства и солидарности, которые олицетворяют этот праздник, будут и впредь вести Королевство по пути прогресса и процветания.

– Казахстан является родиной тюльпана – национального цветка Вашей страны, неразрывно связанного с голландским искусством и культурой, а в наши дни ставшего прекрасным символом дружбы между нашими народами. Мы высоко ценим проверенные временем отношения с Нидерландами и привержены дальнейшему укреплению казахско-нидерландского партнерства в различных сферах во благо наших народов, – написал Президент.

