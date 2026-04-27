Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане

В обучении приняли участие 30 реставраторов из регионов РК

Фото: Минкультуры РК

В Национальной библиотеке РК прошли учебные занятия в рамках международного проекта по сохранению рукописного наследия библиотек Казахстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Микультуры

Проект направлен на повышение профессиональных навыков специалистов в сфере консервации и реставрации письменного наследия Центральной Азии.

Занятия провели международные эксперты из Греции и Турции. В обучении приняли участие 30 реставраторов из регионов Казахстана. В течение пяти дней они изучали международные методы консервации древних рукописей, исследования исторических переплетов и реставрации письменных памятников.

Как отметили в министерстве, эта инициатива способствует сохранению ценных рукописей, развитию профессиональных компетенций реставраторов и укреплению международного научного сотрудничества.