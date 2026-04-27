Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору

Кино
Айман Аманжолова
корреспондент

Биографический фильм «Майкл» о поп-исполнителе Майкле Джексоне собрал за первые выходные проката $217 млн в мире и $97 млн в США

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Это самый большой кассовый сбор за всю историю биографических картин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Как сообщает The Guardian, на втором месте по кассовым сборам вышедший в 2023 году фильм «Оппенгеймер» о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера: он собрал в первые выходные $180 млн.

Фильм «Богемская рапсодия» 2018 года о вокалисте группы Queen Фредди Меркьюри собрал $124 млн в первый уик-энд.

Фильм «Майкл» вышел в прокат в большинстве стран мира, за исключением Японии, где его премьера состоится в июне. Общая стоимость производства картины составила около $200 млн.

По предварительным прогнозам общие сборы «Майкла» за все время проката составят около $700 млн. При этом общие сборы «Оппенгеймера» составили $975 млн, а «Богемской рапсодии» — $910 млн.

 

