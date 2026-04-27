Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору

Биографический фильм «Майкл» о поп-исполнителе Майкле Джексоне собрал за первые выходные проката $217 млн в мире и $97 млн в США

Это самый большой кассовый сбор за всю историю биографических картин.

Как сообщает The Guardian, на втором месте по кассовым сборам вышедший в 2023 году фильм «Оппенгеймер» о жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера: он собрал в первые выходные $180 млн.

Фильм «Богемская рапсодия» 2018 года о вокалисте группы Queen Фредди Меркьюри собрал $124 млн в первый уик-энд.

Фильм «Майкл» вышел в прокат в большинстве стран мира, за исключением Японии, где его премьера состоится в июне. Общая стоимость производства картины составила около $200 млн.

По предварительным прогнозам общие сборы «Майкла» за все время проката составят около $700 млн. При этом общие сборы «Оппенгеймера» составили $975 млн, а «Богемской рапсодии» — $910 млн.