Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Интернет-заказ обернулся для парня приговором

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице вынесли приговор молодому жителю столицы, который в поисках подработки через соцсеть Instagram согласился на совершение преступления за денежное вознаграждение в размере 2000 долларов США, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на городскую прокуратуру 

Несмотря на то, что в доме находились люди, злоумышленник, осознавая возможные последствия своих действий, бросил заранее приготовленные зажигательные устройства в сторону жилого дома, тем самым создав реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

«Суд признал его виновным в покушении на уничтожение чужого имущества и, учитывая ранее непогашенную судимость, последнему окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы», – сказано в информации.

В надзорном органе предупредили, что участие в противоправных схемах, предлагаемых через социальные сети, неизбежно влечет уголовную ответственность.

Соглашаясь на сомнительные «подработки», граждане рискуют не только своей свободой, но и жизнью и безопасностью окружающих.

#соцсети #дом #прокуратура #поджог #астанчанин

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]