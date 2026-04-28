Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ

Закон и Порядок

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодня таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до 4 квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.

В результате потерпевшими признаны 56 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге. При этом часть денег в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена.

Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.

Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими. Часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан».

При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд«Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.

В отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

#АФМ #следствие #бизнесвумен #Мольдир Суюншали #застройщица

