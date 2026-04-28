Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш вписал своё имя в историю клуба, сравнявшись с Криштиану Роналду по количеству результативных действий в английской премьер-лиге (АПЛ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: championat.com

Знаковое событие произошло в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Брентфорда" (2:1), где португалец отметился голевой передачей.

По данным статистического портала Opta Sport, на счету Фернандеша теперь 140 результативных действий в составе "красных дьяволов" в АПЛ — 70 голов и 70 ассистов.

Столько же за время выступлений за манчестерский клуб набрал Криштиану Роналду, который записал на свой счёт 103 мяча и 37 результативных передач.

31-летний хавбек выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года, когда перешёл из лиссабонского "Спортинга" за 65 миллионов евро. С момента трансфера Фернандеш стал ключевой фигурой команды, а позже получил капитанскую повязку.

В нынешней кампании португалец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 20 результативных передач, оставаясь одним из главных лидеров клуба.