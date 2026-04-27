Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках поручений Главы государства по развитию машиностроения и импортозамещению провел встречу с руководителями ведущих зарубежных компаний в сфере сельхозмашиностроения из Европы, Канады и США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Премьер-министр подчеркнул, что растущие потребности аграрного сектора формируют стабильный и предсказуемый рынок сбыта сельскохозяйственной техники. По площади сельскохозяйственных угодий Казахстан занимает 6-ое место в мире. Посевные площади составляют порядка 24 млн га. Объем валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году превысил 9 трлн тенге с ростом более чем на 6%. Сбор зерновых достиг 26 млн тонн, масличных культур – 5 млн тонн.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию и повышению технологического потенциала сельскохозяйственного сектора. Рост объемов производства, повышение урожайности и расширение экспортных поставок повышают требования к техническому оснащению аграриев. Поэтому обновление техники, ее доступность и стимулирование отечественных производителей рассматриваются нами как базовые условия дальнейшего развития отрасли. Партнерство Казахстана с ведущими зарубежными производителями носит устойчивый, взаимовыгодный характер и ориентировано на долгосрочную кооперацию. Правительство готово создавать условия для новых производств с сопровождением проектов на всех этапах – от локализации до выхода на внешние рынки», — подчеркнул Олжас Бектенов.

На полях страны эксплуатируется более 130 тыс. тракторов, порядка 30 тыс. комбайнов и свыше 200 тыс. единиц прицепной и навесной техники. При этом уровень обновления парка по итогам прошлого года составил 6,5%. Целевой ориентир – довести показатель до 10% ежегодно. Для этого государством выстроена последовательная система мер поддержки, включая субсидирование до 30% затрат на приобретение техники, снижение нагрузки по кредитам и лизингу, а также предоставление льготного финансирования под 5% для техники отечественного производства. Принимаемые меры уже дают результат – за последние два года объем реализации отечественной техники увеличился на 35%, с 7,7 тыс. до 10,4 тыс. единиц, при этом структура спроса смещается в сторону более сложных и высокотехнологичных машин. На сегодня функционируют 8 крупных предприятий, ежегодно выпускающих более 8 тыс. тракторов и 1,2 тыс. комбайнов. Доля отечественной техники на внутреннем рынке достигла порядка 90%.

Международными партнерами выражена заинтересованность в дальнейшем углублении локализации, трансфере технологий, развитии сервисной инфраструктуры и расширении присутствия на рынке Казахстана. Обсуждены вопросы формирования полной технологической цепочки и повышения доступности современной высокотехнологичной техники для отечественных аграриев.

«Последовательная промышленная политика Президента и Правительства создала фундамент доверия. Сначала лидер рынка John Deere зашел в страну, и этот успех стал мощным сигналом: сегодня мы видим, как за ним последовали другие глобальные игроки. Мы перенимаем новые технологии, внедряем передовые стандарты, повышаем квалификацию наших технических специалистов и готовы обеспечить фермеров высокотехнологичными машинами казахстанского производства», — сказала президент АО «АгромашХолдинг KZ» Динара Шукижанова. «Мы высоко ценим открытость Казахстана к долгосрочному сотрудничеству и создаваемые условия для инвесторов. Важным шагом нашего партнерства стало подписанное в ноябре прошлого года стратегическое соглашение по локализации производства в Костанае. Наша компания планирует выпустить около 3 тыс. единиц техники в ближайшие годы. John Deere рассматривает Казахстан как основного стратегического партнера в Центральной Азии. Мы готовы к дальнейшей локализации, увеличению производительности. Планируем производить современную технику, уделяя внимание цифровизации и устойчивому развитию сельского хозяйства», — отметил вице-президент компании John Deere по странам СНГ Петер Заксе. «Благодаря новым механизмам достигнут фундаментально новый уровень в сфере сельского хозяйства. Созданный инвестиционный и институциональный климат делает Казахстан привлекательной площадкой для иностранных инвестиций в контексте трансфера технологий, локализации и развития проектов на долгосрочной основе. Кроме того, хотелось бы отметить важность человеческого капитала. Мы запустили программу для обучения и дальнейшего трудоустройства», — подчеркнул главный операционный директор Eurasia Group AG Сергей Глокке.

Член Совета директоров Väderstad Group (Швеция) – ведущего производителя сельскохозяйственной техники, которая реализуется в более чем 40 странах – Кристина Старк отметила заинтересованность в расширении сотрудничества с РК: «Наша компания планирует стать стабильным партнером Казахстана и участвовать в развитии сельского хозяйства страны. Развитие потенциала нашего взаимодействия обеспечит производство новых продуктов, ориентированных на потребности казахстанских аграриев».

Готовность к дальнейшему развитию партнерства также выразили топ-менеджеры компаний Dewulf – Хендрик Декрамер, Amity Technology – Майк Спренгер, Lindsay Corporation – Ричард Гарольд, Frans Vervaet B.V. – Робин Верват, Brandt – Филип Коржчак, Kuhn Group – Джеки Кирч и др.

С казахстанской стороны заслушаны комментарии министров промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, сельского хозяйства – Айдарбека Сапарова, председателя правления холдинга «Байтерек» Рустама Карагойшина.

По итогам встречи состоялась церемония подписания многосторонних соглашений, направленных на локализацию производства сельхозтехники в Казахстане на базе производственных мощностей Локализационного центра в Костанае.

Соглашения заключены между АО «АгромашХолдинг KZ», ТОО «Eurasia Group AG» и ведущими мировыми производителями – Väderstad Group, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Frans Vervaet B.V., Kuhn Group и Brandt.

Реализация договоренностей направлена на усиление потенциала отрасли и укрепление статуса Казахстана в системе глобального промышленного производства.