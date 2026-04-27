Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым

В столице завершилось судебное разбирательство в отношении известных блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, сообщает Kazpravda.kz

В итоге Жанабылову назначено 2 года лишения свободы с конфискацией имущества. В соответствии со ст. 63 ч. 1 УК РК наказание считается условным, установлен пробационный контроль на весь срок. Толегеновой назначено 2 года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией имущества. При этом исполнение наказания отсрочили на 2 года из-за наличия малолетних детей.

Ранее стало известно, что супруги, обвиняемые в незаконном бизнесе и отмывании денег, пошли на сделку со следствием и полностью признали свою вину.

Вместо ранее запрошенных четырех лет колонии, гособвинитель предложил назначить Жанабылову два года условно.

Для его супруги запрошено два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года в связи с наличием малолетних детей.

Ранее сообщалось, что подсудимые выплатили в казну 247 миллионов тенге.