В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе

Президент

По итогам переговоров стороны условились поддерживать регулярный политический диалог, развивать контакты на всех уровнях, а также прилагать совместные усилия для вывода партнерства на качественно новый уровень

Фото: t.me/aqorda_resmi

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Ицхака Герцога продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава нашего государства отметил, что Казахстан и Израиль в течение длительного периода связывает тесное многогранное взаимодействие.

– С самого начала нашей Независимости мы поддерживаем дружественные отношения с Государством Израиль, которое одним из первых признало наш суверенитет. В 1993 году мы открыли дипломатические представительства, и с того времени поддерживаем активный политический диалог. Также достигнуты значительные результаты в сферах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Соглашения Авраама создают прочную основу для региональной стабильности, а также активизации торгово-экономических связей.

– Казахстан, как известно, привержен принятому ранее решению, мы считаем, что официальная церемония присоединения к Соглашениям Авраама могла бы состояться в Астане в ближайшем будущем. Хотел бы также отметить, что мы заинтересованы в укреплении сотрудничества по таким важным направлениям, как искусственный интеллект и цифровизация. Нынешний год в Казахстане был провозглашен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Я уделяю особое внимание этому вопросу, – сказал Глава нашего государства.

Ицхак Герцог с удовлетворением отметил поступательное развитие сотрудничества между Казахстаном и Израилем.

– Благодарю Вас, г-н Президент за то, что Казахстан поддерживает уникальный дух межконфессионального диалога и толерантности. Отдельно хотел бы обратить внимание на имеющийся потенциал для того, чтобы удвоить или даже утроить товарооборот и деловые связи между нашими странами. В этом направлении могут быть предприняты практические шаги. В частности, мы заинтересованы в запуске прямых авиарейсов, что окажет положительное влияние на наши деловые и торговые отношения. Мы также намерены продолжить работу по расширению договорно-правовой базы между двумя странами. В настоящее время на стадии подготовки находится ряд соглашений, в том числе об устранении двойного налогообложения, – подчеркнул Президент Израиля.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам.

По итогам переговоров стороны условились поддерживать регулярный политический диалог, развивать контакты на всех уровнях, а также прилагать совместные усилия для вывода партнерства на качественно новый уровень.

#Казахстан #переговоры #Израиль #Акорда

