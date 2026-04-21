Депутаты рассмотрят закон о госслужбе

Члены бюро постановили рассмотреть Закон РК «О государственной службе РК» и сопутствующий ему Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы». Закон направлен на переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, обеспечении эффективного выполнения задач, стоящих перед государством, удовлетворение потребностей и ожиданий общества, профессионализацию государственного аппарата с использованием гибридной модели государственной службы, а также цифровизацию HR-процессов. Основная цель – регулирование общественных отношений в сфере государственной службы, а также общественных отношений, связанных с содействием в реализации функций и задач государства.

В ходе заседания депутаты также распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом.