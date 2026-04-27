Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике

Турниры проходили в США и Сингапуре
Ученик пятого класса Аманжол Турман представил Казахстан на международном чемпионате по робототехнике FIRST LEGO League Singapore 2026, который прошёл в марте в Сингапуре, а также завоевал второе место, став обладателем кубка соревнований, сообщает Kazpravda.kz
Ранее на чемпионате Азии Central Asia FIRST Championship 2026 Аманжол занял третье место, обеспечив своей команде квоту на участие в FLL China Champion 2026, который состоится в августе в Пекине (Китай). На этом престижном международном турнире Аманжол вновь будет представлять команду Казахстана по робототехнике.
Также в прошлом году Аманжол показал результат на индивидуальных соревнованиях XCEL по направлению Pobotixcel, заняв 1 место в Лос-Анджелесе (США).