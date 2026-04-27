Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев

Фото: пресс-служба КНБ РК

В марте КНБ при координации органов прокуратуры в городах Астана и Алматы пресечена деятельность группы, подозреваемой в незаконном сборе и распространении персональных данных граждан РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

По материалам следствия, фигуранты уголовного дела продавали в сети Интернет полученную неправомерным путем информацию.

В качестве покупателей выступали некоторые представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица. В ходе обысков изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, крупная сумма денег и иные вещественные доказательства.

«Проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 УК РК. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», – добавили в комитете.

Напомним, Комитет информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития сообщил о принятии нормативных изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан.