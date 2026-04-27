Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте

Закон и Порядок

Игроков привлекали круглосуточно не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, житель Шымкента организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, работавшего через мобильное приложение для игры в покер («Техасский холдем»), в котором созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad».

Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.

Игроки пополняли свои аккаунты переводами денег на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5% («рейк»), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.

Для сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета «дропперов», включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счёт. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.

В ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

В АФМ отметили, что участники азартных игр понесли серьёзные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.

- Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными. Молодёжь легко вовлекается в игры, что повышает риск формирования игровой зависимости и может способствовать развитию сопутствующих проблем, таких как алкоголизм и наркомания. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками, - добавили в пресс-службе.

