ТРК "31 канал" заказал экзитпол Институту "Қоғамдық пікір"

5 июня 2022 года Исследовательский Институт "Қоғамдық пікір" проведет социологическое исследование экзитпол – опрос участников республиканского референдума.

Опрос респондентов будет проведен на выходе с избирательных участков. Экзитпол охватит города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все областные центры, малые города и сельские населенные пункты.

Опрос избирателей-участников республиканского референдума будет проведен по стандартной международной методике exitpoll, в формате интервью face-to-face. Респондентам будет задаваться один вопрос "Скажите, пожалуйста, Вы проголосовали ЗА или ПРОТИВ поправок в Конституцию?".

Экзитпол будет проведен по заказу ТРК "31канал". Ранее Исследовательский Институт "Қоғамдык пікір" проводил экзитпол на парламентских выборах в 2016 и 2021 годах. Результаты экзитпола, в соответствии с законодательством страны, станут доступны широкой аудитории после полуночи 6 июня 2022 года.