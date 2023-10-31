ТРУДности трудоустройства

За пять лет со времени образования Туркестанской области численность ее населения увеличилась почти на 150 тыс. человек и достигла 2 133,6 тыс. (10,7% от всего населения рес­публики). При этом доля сельчан составляет 75,5% – самый высокий показатель среди всех регионов страны.

Область также лидирует по уровню рождаемости. Причем демографический фактор следует особо учитывать, говоря о нюансах рынка труда на юге.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева, анализируя сложившуюся ситуацию, обращает внимание на тот факт, что за прошедшие пять лет чис­ленность трудоспособного населения увеличилась на 9 тыс. человек и сегодня составляет 837,9 тыс. Количество занятого населения за тот же период возросло на 7,9 тыс., достигнув 796,3 тыс. человек.

Те, кто так и не смог трудоустроиться, а таких более тысячи человек, пополнили ряды безработных или влились в поток так называемого самозанятого населения. За последние четыре года эта категория увеличилась на 3,3 тыс. и достигла 367,3 тыс. человек.

– Одна из ключевых причин, подталкивающих людей к переходу в разряд самозанятых, – низкий уровень оплаты труда, – комментирует Асия Темирбаева. – Он не позволяет нормально воспроизводиться рабочей силе и улучшать условия жизни – иметь возможность оплачивать аренду квартиры, медицинские услуги, нести расходы по воспитанию детей, копить средства и так далее. Если зарплата по основному месту работы не обеспечивает работнику и членам его семьи нормальную жизнь, у них возникает потребность в источниках дополнительного дохода. Таким образом, покинув основное место работы, такие люди пополняют ряды самозанятого населения.

Наряду с ростом самозанятых граждан, увеличилось и число безработных – на 2,6 тыс. человек, достигнув 41,6 тыс., или 5% от экономически активного населения. Причем показатель «уровня безработицы» формируется на основе официальной статистической информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, предполагающей выборочное обследование домашних хозяйств на предмет занятости.

В Туркестанской области, по сравнению с другими регионами, уровень безработицы один из самых высоких. Среди молодежи до 35 лет он составляет 3,4%, а среди женщин – 5,8%.

Все объясняется предельно просто: Туркестанская область – аграрный густонаселенный регион, не имеющий достаточного количества крупных предприятий и производств, а значит, и вакансий.

В управлении координации занятости и социальных программ подчеркивают, что на увеличение количества безработных влияет ряд факторов, включая высокий уровень скрытой безработицы. Усугубило ситуацию высвобождение работников с ТОО «Тенгизшевройл», среди которых много южан, работающих вахтовым методом. Сказалось также сокращение работников предприятий в связи с банкротством. Есть сложности с поиском работы у выпускников учебных заведений.

– В организациях образования преобладает теоретическое обучение, при этом обеспечение трудоустройства возложено непосредственно на молодых специалистов, – Асия Темирбаева перечисляет причины, ведущие к росту безработицы. – В итоге выпускники сталкиваются с трудностями в поиске работы. Немаловажно и то, что по настоянию родителей молодежь часто выбирает профессию из престижного списка, а это снижает мотивацию к учебе, в то время как на рынке труда имеется дефицит специалистов, реально необходимых в сельском хозяйстве и промышленности.

Молодые люди не стремятся освоить рабочие профессии из-за отсутствия престижа и низкой заработной платы. Есть серьезные опасения и по поводу выбора выпускниками школ специальностей в зависимости от возможности обучения по гранту, ибо в будущем они могут пополнить ряды безработных. Точно так же приоритет материального фактора при выборе вуза и специальности может привести к тому, что человек получит профессию, которая не нравится.

Беспокоит и то, что зачастую работодатели ради экономии не принимают на работу граждан среднего возраста, отдавая предпочтение неквалифицированным работникам или имеющим низкую квалификацию.

Программы на выбор

Житель села имени Казыбек би Жетысайского района Марат Бекетаев последние 10 лет занимается сборкой мебели. Говорит, что повезло, когда устроился на работу в мебельный цех. За прошедшие годы освоил все тонкости профессии и решил, что пришло время открыть собственное дело.

Тем более что появилась возможность воспользоваться программой «Ауыл аманаты». По ней сельчанин получил кредит в размере 7 млн тенге. На эти средства купил оборудование, станки, необходимые материалы. Заказы есть, и работа спорится.

В этом году на поддержку сельского предпринимательства в Туркестанской области выделили 20 млрд тенге. В программе «Ауыл аманаты» участвуют 64 сельских округа, планирующие в общей сложности открыть несколько тысяч рабочих мест.

Предполагается, что тем самым люди найдут применение своим рукам, а заодно уменьшится список получателей адресной социальной помощи (АСП).

Житель сельского округа имени Ералиева Жетысайского района Асрор Камбаров – один из них. Еще недавно его фамилия числилась в списке безработных, а семья жила на АСП. 5 млн тенге, полученных по программе «Ауыл аманаты», пошли на строительство двух фермерских теплиц. Теперь в них растут овощи, и хозяйство готовится к сбору первого урожая.

– По условиям льготного кредитования мы на год освобождены от выплат, – знакомит со своим хозяйством Асрор Камбаров. – Кредит будем выплачивать два раза в год. Для нас, сельхозпроизводителей, это очень удобно. Как раз продадим урожай, а у нас предусмотрено два цикла возделывания овощей в закрытом грунте – поздней осенью и ранней весной. Банки выдают кредит с 20-процентной ставкой, а здесь по 2,5%. Программа стала для нас хорошим шансом.

Заявки в ЦОНе принимали на развитие животноводства, создание тепличных хозяйств, переработку сельхозпродукции, открытие различных мастерских и СТО. Главное условие – чтобы услуги или продукция пользовались спросом и имели рынок сбыта.

По информации заместителя акима Жетысайского района Серика Пиримбекова, из четырех сельских округов поступили около 300 заявок на участие в программе «Ауыл аманаты». Также есть программа кредитования молодежи в возрасте от 21 до 35 лет по номинальной ставке вознаграждения 2,5%.

Среди участников программы немало сельчан, получавших адресную социальную помощь. Только в Жетысайском районе 23 семьи из числа социально уязвимых открыли собственное дело и отказались от государственной помощи.

Житель села Шолаккорган Избасар Баймагамбетов открыл компьютерный сервисный центр. У молодого мужчины инвалидность I группы. Говорит, что пособия недостаточно, чтобы обеспечить приемлемый уровень жизни. Безвозвратный грант от государства стал отличной возможностью попробовать себя в бизнесе. Полутора миллионов тенге оказалось достаточно, чтобы купить компьютер, два цветных принтера, копировальный аппарат и другое оборудование. Для открытия бизнеса местные власти предоставили небольшой уголок в районном молодежном центре.

В прошлом году в Сузакском районе на открытие бизнеса безвозвратные гранты получили 80 человек. Они выиграли конкурс, а затем воплотили в жизнь свои бизнес-проекты. В этом году на грант претендуют еще 65 жителей района, предлагая открыть центры бытового обслуживания, кондитерские, компьютерные центры.

Для решения проблем занятости, освоения востребованных на рынке труда профессий, укрепления связи между рынком труда и системой подготовки кадров Министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает основные направления национальной системы квалификации, реализует государственные программы, чтобы помочь отдельно взятому гражданину найти работу и, следовательно, источник дохода.

Это – Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы, Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Енбек», Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

– Программы призваны обеспечить занятость и не допустить роста уровня безработицы, а также разбудить предпринимательскую инициативу у граждан, – убеждена Асия Темирбаева. – Для создания и расширения собственного бизнеса и реализации бизнес-проектов более шести тысяч южан получили микрокредиты, свыше 24 тысяч – государственные безвозмездные гранты. В основном они предназначены для развития сельского хозяйства, разведения домашней птицы, строительства теплиц, ремонта автомобилей, открытия мебельных цехов, занятия пчеловодством, пошива обуви.

Открыв собственное дело, люди зарабатывают, чтобы содержать семью. Еще и создают дополнительные рабочие места.

Наиболее массовой стала программа «Енбек», возможностями которой за последние четыре года воспользовались свыше 470 тыс. человек. Из них 256,1 тыс. трудоустроено на постоянную работу.

За последние пять лет 13 тыс. 784 человека направлено на профессиональное обучение и обеспечено постоянной работой. Однако в управлении признают, что 26,4%, или 125, 8 тыс. человек были охвачены временными мерами занятости, которые не оказывают существенного влияния на снижение безработицы.

– Временные меры занятости или субсидируемые рабочие места – это работа, при которой заработную плату трудоустроенных частично или полностью оплачивает государство, – поясняет Асия Темирбаева. – Субсидирование рабочих мест проводится по нескольким направлениям, в зависимости от категории безработных. Это общественные работы, социальные рабочие места, молодежная практика, проект «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст». Все эти меры носят временный характер, их продолжительность составляет не более года. Учитывая высокий уровень самозанятого населения, а он у нас в два раза выше, чем в других регионах республики, необходимо принятие дополнительных мер для мотивации самозанятых граждан.

Строго по карте

В Туркестанской области утверждена «Региональная карта занятости на 2022–2025 годы». За этот период ею предусматривается создание 143,8 тыс. рабочих мест.

По итогам прошлого года их удалось организовать свыше 36 тыс. Правда, среди них только 4,3 тыс. постоянных, остальные – временные. А значит, у превалирующего большинства трудоустроенных вскоре снова замаячила впереди безработица.

В управлении координации занятости и социальных программ утверждают, что в 2022 году по области дополнительно, в соответствии с поручением Главы государства по открытию 100 постоянных рабочих мест на каждые 10 тыс. населения, создано 24 новых постоянных места. Хорошо, если все они действительно постоянные, а не сезонные, для отчета.

Тем временем Президент пошел дальше, подняв в нынешнем Послании народу Казахстана вопрос о платформенной занятости на рынке труда.

Уже сейчас в Туркестанской области все услуги в сфере занятости предоставляются через государственный портал электронной биржи труда «enbek.kz». Это позволяет населению получать услуги в любом месте с гарантией обеспечения прозрачности трудоустройства.

Сегодня на государственном портале «enbek.kz» работодателями опубликовано более 22 тыс. вакансий. Около 42 тыс. граждан получили направления на работу через электронную биржу труда. Ведется постоянный контроль уплаты работодателями обязательных пенсионных взносов и заключения электронного трудового договора с гражданами, направленными через биржу на работу.

На юге в текущем году проведено 53 ярмарки вакансий, на которых 2 815 работодателей предложили 15 487 свободных рабочих мест. Найти работу таким способом пыталось 6 083 человек, и 3 367 гражданам это удалось. Постоянную работу удалось получить 1 259 безработным. Чуть больше двух тысяч устроились на субсидированные рабочие места, государственный грант на реализацию бизнес-проектов получили 44 человека.

В Туркестане, как предписывает Социальный кодекс, создан центр трудовой мобильности. В 17 районах и городах области центры занятости населения реформированы в «Карьерные центры».

Одной из основных целей Социального кодекса как раз и является полная цифровизация всех услуг и мер поддержки в сфере занятости, предполагающая совершенствование развития системы обслуживания безработных.

С 2023 года работодатель обязан брать на работу безработных из карьерных центров либо возмещать расходы на их обучение. Право на профессиональное обучение имеют граждане РК и кандасы из числа безработных один раз в течение двух лет. Для этого, в частности, государство организует бесплатные краткосрочные курсы.