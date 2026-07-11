Да будет газ!

Как отметили участники церемонии, в Алматинской области поэтапно осуществляется программа газификации, кардинально улучшающая качество жизни населения. Это реальный стимул для развития экономики, привлечения инвестиций и улучшения экологической ситуации.

В селе Али проживает около двух тысяч человек. В рамках проекта от магистрального газопровода Алматы – Байсерке – Талгар сюда проложены газовые сети. На сельских улицах смонтированы регуляторные шкафы и другое оборудование. Несколько семей уже включили конфорки и оценили удобство пользования природным газом. В этом убедились представители районного акимата, побывав в гостях у местных жителей.

К слову, еще недавно сельчане, большинство которых – пенсионеры, регулярно жаловались чиновникам и журналис­там на отсутствие газоснабжения. Устав топить печи углем (расходы на отопле­ние домов достигали 300 тыс. тенге за зиму), они просили помощи в решении актуаль­ной проблемы. Тем более что газовая магистраль проходит недалеко от поселка. Однако в связи с нехваткой бюджетных средств осуществление проек­та было отложено до лучших времен.

Затем был привлечен частный инвестор, построивший необходимую инфраструктуру в рамках соглашения, заключенного с управлением энергетики и водоснабжения Алматинской области.

Теперь аульчане радуются, что можно забыть о хлопотах с покупкой угля и дров. С переходом на газовое отопление эта проблема отпадет. Такое мнение высказали член совета аксакалов села Серик Беделбаев и его соседи, долго ждавшие этого дня.

Помимо жилого массива здесь поэтапно газифицируют школу, детский сад, магазины. Благодаря стабильному газоснабжению появляется возможность развивать аграрный сектор, малый бизнес, создавать новые рабочие места.

По данным акимата Алматинской области, в целом в регионе доступ к голубому топливу имеют свыше 1,2 млн человек. Общая протяженность газовых сетей – 4,8 тыс. км, функционируют 14 автоматизированных газораспределительных станций. Продолжается строительство газопроводов в городах Конаеве, Алатау и еще нескольких районах, на что выделено около 11 млрд тенге.

В числе актуальных задач – газификация отдаленных Кегенского и Райымбекского районов. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы на строительство магистрального газопровода Шелек – Кеген – Нарынкол протяженностью 238 км. Эта линия обеспечит газом 23 села в горной местности, где проживают 50 тыс. человек.