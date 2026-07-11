Этап выдвижения завершился

Итоги выдвижения кандидатов в депутаты Курултая подвели в Астане на втором заседании Центральной избирательной комиссии в рамках текущей избирательной кампании.

Участие в нем также приняли международные наблюдатели, представители политических партий, Генеральной прокуратуры, министерств иностранных дел, финансов, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, СМИ, а также члены рабочих групп по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью при центральной и территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи были подключены председатели и члены территориальных избирательных комиссий столицы, областей и городов республиканского значения, а также руководители аппаратов акимов регионов и региональных управлений труда и социальной защиты населения.

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что в выборах депутатов Курултая намерены принять участие семь политических партий – на данный момент все они подали в ЦИК соответствующие документы.

– В партийных списках учитывается квота не менее 30%, установленная для женщин, молодежи и лиц с инвалиднос­тью. Согласно календарному плану, период регистрации партийных списков кандидатов в депутаты Курултая продлится до 18.00 23 июля. В настоящее время документы всех политических партий направлены в соответствующие уполномоченные государственные органы для проверки соответствия граждан, включенных в партийные списки, требованиям законодательства, – сказал Нурлан Абдиров.

Подробно об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Курултая, а также о требованиях, предъявляемых к потенциальным депутатам, рассказал секретарь ЦИК Шавхат Утемисов.

– По состоянию на 18.00 13 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию представлены партийные спис­ки семи политических партий: ОО «Демокра­тическая партия Казахстана «Ақ жол» – 63 кандидата, РОО «Партия­ «Ауыл» – 69 кандидатов, ОО «Политическая партия «Әділет» – 186 кандидатов, ОО «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» – 47 кандидатов, ОО «Народная партия Казахстана» – 72 кандидата, РОО «Общенацио­нальная социал-демократическая партия» – 33 кандидата, ОО «Партия­ «Respublica» – 76 кандидатов, – проинформировал Шавхат Утемисов.­

Секретарь ЦИК также рассказал о нормах Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», правах политических партий, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.

На повестку дня заседания также был вынесен вопрос, касающийся обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа.

Член комиссии Ляззат Суйиндик обозначила важность полноценного оборудования помещений для голосования для беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью.

Она также обратила внимание, что Центральной избирательной комиссией реализуется комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. Так, с 2021 года трансляции заседаний ЦИК, а также все информационные видеоматериалы обеспечиваются сурдопереводом. С 2022-го изготавливаются трафареты к бюллетеню для голосования с использованием шрифта Брайля. Все избирательные участки обеспечиваются аудиоинструкцией по заполнению бюллетеня для голосования.

– С 2025 года при поддержке общественного объединения Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» и Офиса программ ОБСЕ в Астане подготовлен и используется видеокурс по правам и потребностям лиц с инвалидностью для всех членов избирательных комиссий. Местные исполнительные органы обеспечивают услуги инватакси. Также мы рекомендуем местным исполнительным органам активно привлекать представителей общественных объединений лиц с инвалидностью к проверке дос­тупности избирательной инфраструктуры, – подчеркнула Ляззат Суйиндик.

В свою очередь председатель ЦИК Нурлан Абдиров обратился к политическим партиям, участ­вующим в выборах депутатов Курултая, призвав их также при подготовке агитационных мероприятий и материалов учитывать права людей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

– Реализация конституционного права избирать должна быть обеспечена на всех этапах избирательного процесса, в том чис­ле для лиц с инвалидностью. Призываю партии учитывать такие требования. Это касается обеспечения беспрепятственного доступа к местам проведения встреч с избирателями, сопровождения публичных мероприятий сурдопереводом, а также использования агитационных материалов в доступных форматах, позволяющих людям с инвалидностью полностью озна­комиться с предвыборными программами партий. Уверен, все мы будем активно оказывать всестороннюю поддержку в решении вопросов обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью, – обратился к представителям партий Нурлан Абдиров.

Вопросам обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью ЦИК уделяет самое пристальное внимание. В соответствии с установленными требованиями при входе в здание, где располагаются помещения для голосования, должны быть предусмотрены поручни, настилы, пандусы, а также другие необходимые приспособления.

Помещения для голосования должны обеспечиваться максимальной доступностью для граждан с инвалидностью, размещаться на первых этажах зданий или иметь подъемные механизмы для перемещения на другие этажи.

Также отмечалось, что в помещениях для голосования необходимо предусмотреть различные тактильные указатели, расширенную кабину для тайного голосования с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками. На избирательном участке должно быть специально оборудованное место с наличием в нем компьютера, наушников, дополнительного освещения, луп, трафарета к бюллетеню для голосования со шрифтом Брайля, аудиоверсии бюллетеня.

Еще один вопрос, вошедший в повестку дня второго заседания Центральной избирательной комиссии, касался аккредитации­ наблюдателей иностранных государств­ и международных организаций.

Заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман напомнил, что решение об открытии института международного наблюдения за выборами депутатов Курултая было принято 1 июля. Министерством иностранных дел и Центральной избирательной комиссией соответствующие приглашения направлены ряду стран и международных организаций.

На сегодняшний день, сообщил он, в Центральную избирательную комиссию для аккредитации представлены кандидатуры 60 наблюдателей из трех международных организаций и четырех иностранных государств.

– В том числе это четыре человека от Миссии наблюдателей СНГ; 19 человек от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; 32 наблюдателя от Миссии БДИПЧ ОБСЕ; две кандидатуры от Мальдивской Республики, в том числе заместитель председателя Избирательной комиссии этой страны; посол Палестины в Казахстане, являющийся дуайеном дипломатического корпуса, аккредитованного в Астане; посол Венесуэлы в Казахстане и временный поверенный в делах Венгрии в Казахстане. По мере поступления предложений для аккредитации данные по наблюдателям будут обновляться, – отметил Мухтар Ерман.

По итогам заседания члены Центральной избирательной комиссии приняли соответствующие постановления.