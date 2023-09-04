Ценовой сговор обошелся двум птицефабрикам СКО в 9,2 млн тенге штрафов

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

2 птицефабрики в Северо-Казахстанской области попались на ценовом сговоре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Фото: пресс-служба АЗРК

Департамент АЗРК по СКО завершил расследования в отношении птицефабрик ТОО «Алекри» и ТОО «Адель Кус». Их уличили в установлении и поддержании оптовых цен на куриные яйца.

«Кызылжарский районный суд привлек товарищества «Алекри» и «Адель Кус» к административной ответственности с общей суммой штрафных санкций в 9,2 млн тенге, которые поступили в бюджет», – сообщили в антимонопольном ведомстве.

Здесь отметили, что в мае прошлого года эти птицефабрики уже штрафовали за аналогичное нарушение, и этот факт повлиял на квалификацию нынешнего нарушения и, следовательно, размер штрафа.

 

 

 

#цены #нарушения #СКО #штраф #продукты питания #АЗРК #птицефабрики

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