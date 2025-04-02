Всего в регионе зарегистрирован 2161 субъект креативных индустрий

Фото: МКИ

Это уже 14-ый по счету креативный хаб в Казахстане, который станет площадкой для творческого и делового сотрудничества местных представителей креативных индустрий и саморегуляции креативного рынка области, сообщает Kazpravda.kz

По данным МКИ, в центре уже зарегистрированы 75 креаторов, утвержден план работы и мероприятий. Всего в Карагандинской области зарегистрирован 2161 субъект креативных индустрий.

В топе распространенных видов деятельности: IT-технологии, производство металлических и каменных изделий, архитектура, кино и ТВ-продакш, этнофэшн.

Участие в открытии нового пространства принял вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Также он провел встречу с местными представителями креативных индустрий.

Темой диалога стали актуальные вопросы сферы. В частности, предоставление выставочных площадок, коммерциализация и экспорт креативных товаров и услуг. Евгений Кочетов отметил, что сейчас рассматривается второй пакет мер государственной поддержки данного экономического сектора.

В ведомстве напомнили, что в этом году был принят Закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий.

Также подписан Бюджетный кодекс, согласно которому, национальный оператор лотереи ежеквартально будет направлять 3% от выручки в Корпоративный фонд поддержки развития креативных индустрий, который начнет функционировать в июле текущего года.