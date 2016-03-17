Культура
Центр сближения культур создали в Казахстане
Ксения Воронина
В Казахстане создано Республиканское казенное государственное предприятие "Государственный музей "Центр сближения культур". Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил вице-министр культуры и спорта Казахстана (МКС РК) Галым Ахмедьяров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Исполняющим обязанности директора нового центра назначен прославленный ученый-археолог, профессор Карл Байпаков.

Представитель МКС РК напомнил, что Генеральная конференция ЮНЕСКО провозгласила период 2013–2022 годов Международным десятилетием сближения культур. Инициатором данного начинания, нашедшего активную поддержку со стороны Ассамблеи Организации Объединенных Наций, выступила Республика Казахстан.

"Министерство культуры и спорта РК, являясь профильным государственным институтом в сфере развития и продвижения казахстанской культуры, не только активно поддерживает проекты в области культуры, но и инициирует на постоянной основе новые направления деятельности, нацеленные на поддержку научно-исследовательской работы. Построение концептуальной основы сближения культур невозможно без реализации знаковых международных инициатив. В этой связи нами принято своевременное решение и проделана масштабная работа по созданию Международного центра сближения культур", – заявил Ахмедьяров.

Основные задачи Государственного музея "Центр сближения культур" созвучны с Планом действий по проведению Международного десятилетия сближения культур ЮНЕСКО.

"Согласно уставу новой организации, целью деятельности Центра является выявление, собирание, комплектование, хранение, изучение и пропаганда музейных ценностей и историко-культурного наследия, проведение научно-просветительской деятельности и прикладных, проектных, поисковых и научных исследований, направленных на сохранение и использование национального наследия, в том числе объектов культурного наследия народа Республики Казахстан", – заметил глава Центра Карл Байпаков.

Работа Центра также направлена на сохранение и продвижение культурного разнообразия и межрелигиозного диалога в странах Центральной Азии на основе передового опыта, гуманитарных аспектов и принципов устойчивого культурного развития, выработанных ЮНЕСКО.

В настоящее время в Казахстане прорабатывается вопрос подачи заявки в ЮНЕСКО по вопросу дальнейшего функционирования Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

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