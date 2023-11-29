Цены пошли на взлет

По данным областного управления предпринимательства и индустриаль­но-инновационного развития, за год цены на социальные продукты в регионе выросли на 5,7%.

Осеннее подорожание куриных яиц в управлении объяснили отсутствием госдотаций птицефабрикам, а также дороговизной горюче-смазочных материалов, ростом тарифов на коммунальные услуги, затрат на корма, витаминные добавки и прочее сырье. Рис стал дороже в связи с ростом оптовых цен от произ­водителей Кызылординской области.

Одновременно специалисты констатировали подорожание зерна и, соответственно, муки. Если в августе килограмм пшеницы стоил 90 тенге, то сегодня цена взлетела до 120–130 тенге.

В облуправлении сельского хозяйства ситуацию объяснили погодными сложностями. Летом посевы пострадали от засухи, осенью уборке помешали сильные продолжительные дожди. К середине ноября из 290 тыс. га, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, удалось убрать лишь 270 тыс. га, или 94%.

Вместе с тем по ключевым зерносеющим районам показатель еще тревожней: в Уланском районе до сих пор не убрано 14% урожая, в районе Алтай – 10%. Часть пшеницы проросла, став непригодной для производства муки. Аграрии весной закупили семена по 180 тыс. тенге за тонну, а урожай вынуждены сбывать по 70 тыс. тенге. Хозяйства несут убытки.

В целях стабилизации цен на продукты питания в регионе действуют 24 павильона, торгующих овощами и бакалеей по социальным ценам. Из бюджета области в «оборотную» схему вложено 4,2 млрд тенге. Еще с 34 магазинами зак­лючены меморандумы о реализации продуктов с минимальной торговой надбавкой.

Кроме того, по линии респуб­лики для региона дополнительно выделено 8,5 тыс. тонн льготного дизельного топлива плюс 7 тыс. тонн на сушку мас­лосемян. Также крестьянским хозяйствам и ТОО выплатили 26 млрд тенге в рамках прог­рамм субсидирования по разным направлениям.

Регион подал заявку еще на 10 млрд тенге и на сегодня получил «добро» на 5,7 млрд из резерва Правительства на субсидирование племенного животноводства, стоимости удобрений и пестицидов. Такие меры, по убеж­дению специалистов сельхоз­управления, помогут удержать ценники на продовольственные товары.