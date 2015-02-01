Туман и ветер прогнозируют синоптики в воскресенье
Лишь на юге и юго-востоке республики с прохождением фронтальных разделов ожидаются местами осадки, туман, гололед. На западе и юге Казахстана ожидается усиление ветра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, в районе Жаланашколя ветер 18-23, порывы до 28 м/с.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ночью ветер 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской области ожидается местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с.
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области ночью местами туман.
В Восточно-Казахстанской области ночью местами туман.