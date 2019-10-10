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​Туристы съехались на саммит
Фарид Юмашев

В масштабном мероприятии примут участие более 700 человек. В столицу Казахстана прибыли делегаты из Таиланда и Узбекистана, в том числе заместитель постоянного секретаря Бангкока Хачит Чатчаванит, генеральный директор городского департамента стратегии и оценки Сиравсанхан Патан, а также делегаты из Самарканда во главе с акимом города Бобурмирзо Облакуловым.

Гостей, как сообщила пресс-служба акима Нур-Султана, встретили по всем правилам казахстанского гостеприимства: их угощали кумысом и баур­саками.

Вчера в рамках саммита прошли мастер-классы. Один из них был посвящен «индустрии встреч», в нем приняли участие 40 иностранных и 60 казахстанских делегатов. Темой другого стал медицинский туризм. В рамках мероприятия Казахстан заявил о себе как о стране, готовой принимать медицинских туристов и оказывать им качественные услуги.

Сегодня – день официальной церемонии открытия VIII Глобального саммита UNWTO, в работе которого принимают участие известные иностранные предприниматели, журналисты, представители государственных и туристских организаций. В том числе создатели популярной игры Pokemon GO, архитекторы Куала-Лумпура и другие не менее интересные личности.

Форум посвящен «умным городам», которые сегодня стали реальностью во многих странах – именно благодаря им развивается устойчивая и экологическая городская инфраструктура, снижается уровень криминала, жизнь горожан и пребывание туристов становятся более безопасными и комфортными.

Выбор столицы Казахстана в качестве города, принимающего VIII Глобальный саммит UNWTO «Умные города, умные дестинации», вполне закономерен. Сегодня здесь активно и повсеместно применяются современные градостроительные технологии. Накоплен собственный опыт решения социально-экономических задач, с которыми сталкиваются «умные города».

Саммит продлится до 12 октября.

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