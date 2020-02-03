Туркестанская область – лидер по количеству действующих производителей продукции АПК. Валовой выпуск сельскохозяйственной продукции в стране вырос на 0,9% за год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.
К январю 2020 года в Казахстане в качестве производителей сельскохозяйственной продукции были зарегистрированы 17,4 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств. Годовой рост количества компаний в секторе составил 5,3%.
Также в стране было зарегистрировано 219,4 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств (годовой рост – 8,1%) и 1,6 млн домашних хозяйств посёлков, сёл и сельских округов (годовой рост – 0,2%).
Среди них действующими производителями сельскохозяйственной продукции являются 13,9 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств (годовой рост – на 7,5%) и 211,7 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств (годовой рост – на 7,7%).
Наибольшее число действующих юридических лиц, филиалов и представительств работает в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях.
В свою очередь, максимальная концентрация действующих крестьянских и фермерских хозяйств приходится на Туркестанскую, Алматинскую и Жамбылскую области.
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за январь–декабрь прошлого года составил 5,2 трлн тенге, с реальным ростом физического объёма на 0,9%.
По валовому выпуску продукции в ТОП-3 вошли Алматинская (852 млрд тенге), Северо-Казахстанская (631,9 млрд тенге) и Туркестанская (627,5 млрд тенге) области.
К январю 2020 года в Казахстане в качестве производителей сельскохозяйственной продукции были зарегистрированы 17,4 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств. Годовой рост количества компаний в секторе составил 5,3%.
Также в стране было зарегистрировано 219,4 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств (годовой рост – 8,1%) и 1,6 млн домашних хозяйств посёлков, сёл и сельских округов (годовой рост – 0,2%).
Среди них действующими производителями сельскохозяйственной продукции являются 13,9 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств (годовой рост – на 7,5%) и 211,7 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств (годовой рост – на 7,7%).
Наибольшее число действующих юридических лиц, филиалов и представительств работает в Туркестанской, Акмолинской и Алматинской областях.
В свою очередь, максимальная концентрация действующих крестьянских и фермерских хозяйств приходится на Туркестанскую, Алматинскую и Жамбылскую области.
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за январь–декабрь прошлого года составил 5,2 трлн тенге, с реальным ростом физического объёма на 0,9%.
По валовому выпуску продукции в ТОП-3 вошли Алматинская (852 млрд тенге), Северо-Казахстанская (631,9 млрд тенге) и Туркестанская (627,5 млрд тенге) области.