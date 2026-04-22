Казахстан поставит вагоны в Монголию

21 апреля, в рамках официального визита делегации Монголии, в столице Казахстана состоялось подписание первого экспортного контракта на поставку железнодорожных вагонов, произведенных в Республике Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства

Поставщиком по контракту является крупнейший производитель грузового подвижного состава – Атырауский вагоностроительный завод (АВСЗ).

Согласно условиям контракта, первая партия люковых полувагонов в количестве 100 штук отправится покупателю Mongolian Ore Bal LLC в течение месяца с момента подписания контракта.

Предполагаемая сумма контракта составляет порядка 10 млн. долларов.

АВСЗ (входит в группу компаний TEXOL) – передовое высокоэффективное производство ж/д вагонов полного цикла с фокусом на инновационную продукцию для колеи 1520 и европейского рынка. Сейчас на АВСЗ полностью завершено строительство первой очереди завода, в ближайшее время планируется открытие современного отраслевого научно-исследовательского испытательного центра. Проектная мощность АВСЗ - 8 000 вагонов в год.

Объем инвестиций в новый индустриальный кластер в Атырау составляет порядка 400 млн. долларов.

Mongolian Ore Bal LLC — динамично развивающаяся компания в сфере горнодобывающей промышленности Монголии, успешно реализующая проекты в области обогащения железной руды, а также активно работающая в направлениях экспорта, импорта и транспортно-логистических услуг.

Компания обладает значительным опытом в организации вагонной логистики, включая посредничество, закупку и поставку железнодорожных вагонов, а также тяжелого горнодобывающего оборудования.

Также владеет лицензированным месторождением железной руды с общими запасами около 18 миллионов тонн.

Mongolian Ore Bal LLC успешно осуществляет импорт продукции из Казахстана, включая зерновые культуры (пшеницу), масличные культуры (рапс, лен), а также промышленную технику.