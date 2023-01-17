Туркестанцы откликнулись на обращение объединения депутатов маслихатов Казахстана

Сегодня, 17 января, состоялось совместное заседание Республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» и депутатов Туркестанского областного маслихата по поддержке и реализации предвыборной программы главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности акима Туркестанской области А. Жетписбай, председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Т. Мукашев и депутаты туркестанского областного маслихата.

Заседание вел председатель Туркестанского областного маслихата К. Балабиев.

На повестку дня было вынесено обсуждение реализации предвыборной программы президента республики «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

С докладами по данному вопросу выступили председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Т. Мукашев, исполняющий обязанности акима области А. Жетписбай и председатель постоянной комиссии Туркестанского областного маслихата по вопросам аграрной сферы, земельных отношений и природопользования Н. Абишов.

Спикеры проинформировали о работе, проводимой по реализации предвыборной программы в регионе. В этой связи председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» Т. Мукашев особо отметил роль депутатов в развитии территории.

«Многие из нас ездили в европейские страны, города, сельские населенные пункты. Невозможно не удивиться их благополучию, эффективной работе всех объектов социальной инфраструктуры. С 60-х годов прошлого века вся работа по строительству и вводу в эксплуатацию, благоустройству объектов социальной инфраструктуры в этих европейских городах и селах ведется под руководством представительных органов местного самоуправления. В целом политика страны ведется на местах с активным участием опытных депутатов», - сказал председатель РОО.

Он также отметил, что сегодня все депутаты маслихата должны глубоко понимать, какие ответственные и сложные задачи стоят перед собой для создания нового Казахстана.

В завершение совещания Т. Мукашев от имени республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» за активную депутатскую деятельность и значительный вклад в социально-экономическое развитие области наградил ряд депутатов областного маслихата нагрудным знаком «Почетный депутат» и грамотой.