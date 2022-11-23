Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане

Холодный ноябрь 1944 года турки-ахыска никогда не забудут. В течение четырех часов их загрузили в товарные вагоны и депортировали.

По пути от холода и голода погибли 17 000 человек, тела шахидов выкидывали из вагонов, их могилы неизвестны. В 2022-м со дня депортации исполнилось 78 лет. Нас хотели стереть с лица земли, но не смогли, потому что мой народ силен духом.

За сто лет турки-ахыска триж­ды подвергались депортации, сегодня они проживают в девяти странах мира. В 2010 году в целях консолидации была создана Всемирная ассоциация турок-ахыска DATUB, ее официальное представительство зарегистрировано и в Казахстане.

Я родился и вырос в Казахстане, вношу посильный вклад в развитие страны. В качестве председателя Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» вот уже на протяжении тридцати лет стараюсь способствовать развитию отношений между Казахстаном и Турцией, делать все возможное для привлечения в республику иностранных инвестиций.

Мы создали филиалы ТЭКЦ «Ахыска» в 17 городах и десятках районов и сел, чтобы представители турок-ахыска, проживающие в Казахстане, активно работали на благо Родины. Подчеркну, что создание Ассамблеи народа Казахстана сыграло важную роль в жизни всех этносов страны, и наша общественная деятельность будет продолжаться.

Как известно, народ Казах­стана в 1930-е годы столкнулся с голодомором, прошел суровые испытания. В период депортаций, когда в 1944 году в том числе и турки-ахыска переселились в голодную степь, казахский народ, сам находившийся в тяжелом положении, открыл свои двери, а главное – сердца и поделился кровом и хлебом. За это великодушие мы всегда в долгу перед ним.

Турки-ахыска очень трудолюбивы. Мы делали все, что могли, будь то в сельском хозяйстве или в других сферах жизни, мы работали день и ночь, чтобы внести свою лепту в развитие страны. Мы искали пути решения каждой проблемы, и, слава Аллаху, смогли дожить до этих дней, стоя вместе плечом к плечу. Всего в Казахстане функционирует шесть мечетей, построенных моей семьей, и более 35 мечетей, построенных турками-ахыска. Построены 18 спортивных и тренажерных залов, стадион.

Сегодня в Казахстане проживает более двухсот тысяч турок-ахыска.

…Местность Ахыска расположена на северо-востоке Турции, на территории Грузии и граничит с провинцией Ардахан Турецкой Республики. В ее состав входят такие города, как Абастубан, Адигон, Аспинза, Ахылкелек, Азгур и Хыртыз, а также около 200 деревень, связанных с ними. Ахыска находится в 15 км от границы Турции. Расположенный по обе стороны реки Пософ город связан автомобильной дорогой с Тбилиси, Батуми и Турцией. Железнодорожная ветка, проходящая очень близко к турецкой границе на западе, соединяет Ахыска с Тбилиси с востока. Важной водной артерией в регионе является река Кура.

Земли Ахыска – это преиму­щест­венно горная местность. Почва там влажная и пригодная для сельского хозяйства. Животноводство здесь велось в высоких и травянистых долинах между засаженными деревьями холмами. В древние века в Ахыс­ка и ее окрестностях люди проживали общинами. Ахыска, считавшая­ся родиной турок до османо-русской войны 1829 года, была прикреплена к землям Грузии по Московскому соглашению от 1921 года. Притеснения, которые были в период царской России, продолжались и в период советской Грузии. Ведущая интеллигенция турок-ахыска была арестована по ложным доносам, расстреляна либо сослана. Невинных людей стали обвинять в фальшивых преступлениях, таких как тюркизм, кемализм и даже троцкизм.

В годы Второй мировой войны около 40 000 человек были призваны и направлены на фронт. Оставшиеся женщины и старики работали на строительстве железной дороги Ахыска – Боржоми, которая была введена в строй в октябре 1944 года. Народ своими руками построил путь для поездов, которые позже были использованы для депортации!

31 июля 1944 года было вынесено решение за подписью диктатора Сталина, которое хранилось под грифом «секретно» в протоколе Государственного комитета обороны. В нем говорилось: «Из общего числа 16 700 семей, состоящих из 86 000 человек турецких, курдских, хемшинских народов, проживающих в районах Ахыска, Адиген, Аспинза, Ахылкелек и Богдановка и в Аджарской Автономной ССР, эвакуировать 40 000 человек в Казахскую ССР, 30 000 человек в Узбекскую ССР и 16 000 человек в Киргизскую ССР».

…Прошло более тридцати лет с тех пор, как Казахстан стал независимым. Сделано немало, и предстоит сделать еще больше. Как не раз отмечал Президент Касым-Жомарт Токаев, построе­ние Справедливого Казахстана только начинается. Впереди тернистый путь. В каждом выступлении Глава государства озвучивает проблемы и пути их решения, говорит простым, доступным для всех языком, что, конечно, вызывает положительный отклик в обществе. Его твердая позиция и огромная воля во время январских событий, которые поставили стабильность под угрозу, развеяли темные облака, которые накрыли наш Казахстан.

Три года назад мы подготовили специальный выпуск журнала TURK BIRLIGI в поддержку кандидата Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах. Я горжусь тем, что у меня такой Президент. Его политическая дея­тельность и встречи с лидерами многих стран, будь то официальные визиты в Турцию и Азербайджан или выступления на встрече глав Содружества Независимых Государств, являются предметом гордости для граждан Казахстана. Такие события заслуживают высокой оценки.

Меня радует углубление братских отношений между Казахстаном и Турцией, которые крепнут день ото дня. Соглашения, подписанные в области транспорта, оборонной промышленности, военной разведки, информационных технологий, культуры, сельского хозяйства, транспорта, торговли, таможни, окружающей среды, образования, связи, архива, молодежной политики по итогам переговоров в этом году, показывают высокую динамику взаимодействия между нашими странами. Могу с уверенностью заявить, что между Казахстаном и Турцией началась новая эра взаимоотношений.

Мы держим курс на Новый Казахстан, где каждый гражданин нашей страны должен вносить свой посильный вклад в строительство обновленного государства. От народа зависит очень многое, и нам как никогда необходимо объединиться на пути к экономическому процветанию.

20 ноября на президентских выборах народ выразил свою волю. Турецкий этнокультурный центр не остался в стороне во время избирательной кампании, провел крупное мероприятие в Алматы с участием более 500 человек из всех регионов страны, включая Туркестанскую, Жамбылскую, Алматинскую, Кызылординскую, Карагандинскую, Акмолинскую области и мегаполисы Шымкент и Алматы. Почти ежедневно проводили встречи в регионах.

Поздравляю Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах. Нас ждет светлое будущее!­