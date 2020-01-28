Творчески и креативно

Успешно окончив бакалавриат и магистратуру КазНУ им. аль-Фараби по специальности «международное право», затем он получил степень магистра права по программе «Болашақ» в одном из университетов США. Свой трудовой путь начинал сек­ретарем суда в одном из райо­нов мегаполиса. Работал в региональном финансовом центре ­Алматы, в квазигоссекторе, в НАО «Правительство для граждан», в акимате мегаполиса.

В ходе нашей беседы из уст собеседника не раз прозвучало слово «справедливость». Как выяснилось, в детстве Азамат мечтал работать судьей, но и став взрослым, считает: справедливым нужно быть всегда – честно принимать решения и так же относиться к людям.

Поворотным моментом в его успешной карьере стал переезд в Алматы и переход на госслужбу в качестве заместителя руководителя управления земельных отношений городского акимата. Здесь Азамат Калдыбеков продолжил свой проект, начатый в НАО «Правительство для граж­дан», где руководил работами по государственному учету земель мегаполиса.

Стремление к знаниям и повышению компетенции привели его в докторантуру КазНАУ на специальность «землеустройство». Тема его дипломной диссертации – «Дистанционное зонирование лугопастбищных земель», которую он планирует защитить в текущем году.

– С детства видел себя судьей или на государственной службе. В последнее время раздается немало критики в адрес чиновников. Считаю, что чем критиковать со стороны, лучше работать в этой среде, вносить свой вклад в развитие государственности, быть агентом изменения, – отметил глава района.

Говоря о конкурсе в Президентский кадровый резерв, Азамат отметил, что на себе испытал принципы меритократии – максимальную прозрачность и соз­дание равных условий для всех участников, подавших заявки посредством онлайн-платформы. Критерии отбора были сложными – это оценка теоретических знаний, лидерских качеств, критического мышления, мотивации, ценностей...

На этапе презентации своего проекта Азамат представил электронную цифровую автоматизированную платформу, куда будут загружаться модельные карты Алматы с фактическим состоянием земель. Он считает, что подобные системы надо соз­дать для всех крупных населенных пунктов Казахстана. Ведь они позволят в онлайн-режиме иметь представление о фактическом состоянии тех или иных участков.

Сегодня, чтобы узнать статус участка и его координаты, нужно идти в государственный орган, а по сути эта информация должна быть доступна для всего населения.

В связи с этим я напомнила ему о том случае, когда при расширении границ СЭЗ «ПИТ Алатау» произошла накладка с землей предпринимателя, которому в судах пришлось доказывать: территория принадлежит ему. Азамат считает, что это – актуальная проблема не только для Алматы, но и других населенных пунктов, ибо фактическое состоя­ние земель может отличаться от того, что намечено на картах и заложено в базе данных.

– Единая оцифрованная платформа о состоянии земельных участков с координатами и площадью должна интегрироваться с данными других государственных органов. В частности, с управлением по контролю земель, с департаментом госдоходов. К примеру, из-за неоформ­ленных территорий, на которых стоят дома, государство не получает имущественный налог, – пояснил он.

Азамат Калдыбеков признается, что до сих пор находится под впечатлением от встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Одна из его запомнившихся фраз – «Государственные служащие – это люди, которые работают среди народа, во благо народа, и они есть сами народ».

– Глава государства говорил и о международных вызовах, которые имеют влияние в том числе и на Казахстан. В связи с этим Президент призвал способствовать эффективному социально-экономическому развитию и укреплять безопасность страны, – подчеркнул Азамат.

На вопрос: осознает ли он всю ответственность, которая ложится на его плечи, ведь предстоит руководить не самым благополучным районом мегаполиса, Азамат отметил: будет руководствоваться прежде всего стратегическими документами страны, программами развития города. Для него очень важны методы реа­лизации поставленных задач. А первое правило здесь – выстраи­вание максимально открытого взаимодействия с населением.

– Хорошо знаю казахский язык, среднее и высшее образование получил на государственном языке. Аккаунт в социальных сетях у меня есть, готов быть на прямой связи с населением, – отметил новоиспеченный глава района.

По его словам, существующий дисбаланс между районами мегаполиса в развитии инфраструктуры, строительства социальных объектов постепенно снимут предложенные программы развития мегаполиса – «Город без окраин» и «Город равных возможностей». Основными приоритетами в своей работе считает повышение доходов населения, борьбу с коррупцией, создание новых рабочих мест, решение жилищного вопроса, справедливую социальную политику и вовлечение населения в процесс принятия решений.

Азамат заверил, что все идеи по линии благоустройства, ЖКХ, озеленения будут обсуждаться с жителями района и только потом выноситься на рассмотрение акимата города. Прекрасно осознавая, что один аким не может отвечать за все, что происходит в районе, Азамат убежден: каждый житель должен чувствовать ответственность за свой дом, двор, улицу.

Для того чтобы жить едиными интересами с населением района, его команде предстоит завоевать доверие и уважение граждан не красивыми словами, а конкретными делами. Каждый чиновник должен понимать, что работает для народа. Азамат Калдыбеков не терпит бюрократизма, чинопочитания и придерживается демократичного стиля в общении со своими подчиненными, но при этом не терпит халатного отношения к обязанностям.

– Алматы – один из трех городов, где реализуется пилотный проект и действует факторно-балльная шкала оценки труда чиновника. Заработная плата повышена в 2 раза, то есть долж­ность государственного служащего вполне конкурентна на рынке труда. С теми, кто не готов изменяться, трансформировать свое сознание, мы будем расставаться. Нам нужны люди новой формации, отвечающие вызовам сегодняшнего дня. Формальный подход, отписки должны быть исключены. Будем направлять все усилия на создание профессионального аппарата, – заверил новый руководитель района.

По словам Азамата, он против того, чтобы сотрудники ­акимата подолгу задерживались после окончания рабочего дня. У каждого госслужащего есть семья, родители, он должен заниматься самообразованием, спортом и тогда сможет адекватно исполнять функциональные обязанности.

– Если чиновник добросовестно, творчески и креативно подходит к работе, он может решить все вопросы без волокиты и бюрократизма, а для этого ему надо создать условия. По заработной плате условия созданы, остается рационально выстроить рабочее время и добросовестно подходить к исполнению служебных обязанностей, – уверен собеседник.