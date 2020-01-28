Запустить перемены к лучшему

О том, что Президентский кадровый резерв должен открыть дорогу на госслужбу для молодых, инициативных и креативных казахстанцев, особо отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В своей предвыборной программе Президент впервые озвучил необходимость формирования резерва и отметил его значение как важного «социального лифта» для молодежи.

Встречаясь с резервистами уже в январе текущего года, Глава государства также обратил внимание на концепцию «Толық адам» – «Полноценная личность», предложенную Абаем Кунанбаевым. Великий казахский философ и мыслитель призывал молодежь честно трудиться, получать знания, осваивать науки и учить языки. Как отметил Президент, сегодня концепция Абая должна стать ключевой идеей во всех сферах жизни, включая государственное управление и образование, бизнес и семейные отношения.

– Я рассматриваю вас, участников Президентского кадрового резерва, как плеяду патриотов, которые поднимут нашу страну на новые высоты, – обратился Глава государства к молодым профессионалам. – Вы должны понимать, что самые масштабные трансформации в стране начинаются с малых изменений в конкретной отрасли, регионе, городе, ауле. Каждый на своем месте, вне зависимости от занимаемой позиции, должен вносить собственный вклад в процесс обновления. Это станет началом вашей личной истории успеха, сформирует очередную страницу новых достижений нашей страны.

На этой же встрече Президент сообщил о планах назначить на ответственные руководящие посты 100 резервистов в текущем году, а в ближайшие годы полностью использовать потенциал кадрового резерва.

Одним из тех, кто прошел конкурс на включение в Президентский молодежный кадровый резерв, стал Айдар Нуралиев из Атырау. Он назначен на пост директора департамента стратегического планирования и информационного обеспечения Министерства энергетики.

Как признается сам молодой руководитель, он заинтересовался конкурсом на включение в Президентский резерв, потому что рассматривал его как уникальную возможность для молодежи – для себя в том числе – продемонстрировать свои компетенции, знания и навыки руководству страны.

– Считаю, сегодня существует проблема дефицита компетентной молодежи на госслужбе, – отметил Айдар Нуралиев. – И Президентский молодежный кадровый резерв может стать решением указанной проблемы. Также это важный трамплин для молодых профессионалов, дорога к дальнейшему карьерному росту на госслужбе. Назначение молодежи на важные посты в госорганах – только инструмент, главное – внедрение передовых идей, улучшение системы и процессов в госуправлении. Возможность представить свои проекты, показать себя, стать конкурентоспособным – вот те факторы, которые побудили меня участвовать в конкурсе.

К конкурсу молодой руководитель подошел уже с впечатляющим багажом знаний и солидным опытом госслужбы. Айдар Нуралиев прошел бакалавриат и магистратуру в Казахстанском национальном университете им. аль-Фараби и выпустился магистром права. Он продолжил получать образование за рубежом, отучившись по программе «Болашақ» в Университетском Колледже Лондона (University College London) и получив степень магистра управления проектами и предприятиями.

Затем была Женевская бизнес- школа (Geneva Business School) в Швейцарии, которую казахстанец окончил с отличием и стал магистром бизнес-администрирования в сфере нефти и газа. Сейчас Айдар Нуралиев продолжает получать образование заочно в Финансовом университете при Правительстве РФ по программе магистратуры «Анализ финансовых рынков».

Путь на госслужбе для Айдара Нуралиева начался в 2008 году с должности ведущего специалиста аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2010 году он стал советником министра экономики и бюджетного планирования, затем – советником заместителя руководителя Администрации Президента, где курировал вопросы информационно-аналитического сопровождения деятельности АП, отвечал за мониторинг и контроль исполнения поручений Главы государства.

Затем он в разное время работал в акиматах ЗКО и Атырауской области, Министерстве финансов, проекте Правительства РК и Всемирного банка. Стал победителем республиканского конкурса «Лучший государственный служащий 2018 года».

Говоря о ступенях отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, многие участники отмечали, что пройти все этапы было очень непросто. Конкурс стартовал 1 сентября 2019 года, заявки подали 13 212 человек. Их оценивали не только по уровню профессиональных знаний и навыков – надо было продемонстрировать и личностные качества: порядочность, лидерство, креативность. На финальном этапе комиссия одобрила только 300 кандидатов.

– Да, в тестировании были трудные моменты, например, всего минута давалась на ответ, и нужно было быстро принимать решения, – признается Айдар Нуралиев. – Однако этот отбор стал очень интересным опытом для меня.

В статусе резервиста Айдар провел не так много времени, но, как говорит сам, он заранее был готов к работе на новой руководящей позиции.

– У меня много разных идей, и я уже успешно реализовал несколько проектов, будучи руководителем управления в Атырауской области. Теперь у меня будет новая интересная платформа, появилась возможность быть услышанным, рассказать о своих проектах, – делится молодой руководитель.

Главным в работе он считает дисциплину и ответственность. Говоря о своих увлечениях, также отметил, что всегда любил формулировать цели и составлять четкий план и график их достижения. Эта четкость и планирование – уже не столько увлечение, сколько внутренняя потребность. Она отражается и в работе, где молодой руководитель также считает необходимым четко формулировать задачи и ясно видеть все этапы их реализации.

Одна из идей, которую он планирует реализовать на новом месте, касается улучшения условий работы сотрудников Министерства энергетики. Проект включает внедрение новой системы оценки на основе факторно-балльной шкалы.

– Молодые казахстанцы могут изменить многое в стране, – убежден Айдар Нуралиев. – Сегодня молодежь приходит работать на госслужбу, чтобы внести вклад в развитие страны, предлагать передовые идеи, реализовывать перспективные проекты. Президентский резерв – очень важный инструмент, чтобы привлечь больше молодых неравнодушных и креативных людей на госслужбу, потому что в одиночку очень трудно, практически невозможно что-то изменить в работе государственной машины. Но если сформировать группу единомышленников в какой-то сфере или организации, тогда можно многое изменить к лучшему.