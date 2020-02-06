​Дорогу – молодым

От Актюбинской области в Президентский молодежный кадровый резерв прошли 12 молодых специалистов. Еще четверо получили рекомендации со стороны центральных исполнительных органов. И это один из самых высоких показателей по республике.
На днях состоялся ряд назначений. Так, распоряжением главы региона Ондасына Уразалина на должность руководителя управления внутренней политики области назначен 35-летний Айбек Копенов.
Он окончил АРГУ им. Жубанова по специальности «история, основы права и экономики». Трудовую деятельность начал в 2008 году ведущим специалистом областного департамента по защите прав детей. С ноября 2017-го занимал должность заместителя руководителя областного управления внутренней политики.
Занял пост руководителя управления предпринимательства области и прошедший в Президентский молодежный кадровый резерв 31-летний Кайрат Райымкулов. Выпускник Казахского национального университета, Казахского гуманитарно-юридического университета, он начал трудовую деятельность в 2010 году ведущим специалистом управления финансов области. В разные годы работал руководителем отдела экономики и финансов Актобе, руководителем аппарата акима города, заместителем руководителя управления финансов области. Занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования.
По согласованию с Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте РК утверждено назначение еще одной кандидатуры – 29-летнего Адайбека Есенаманова. Он стал заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования области.
Адайбек – выпускник АРГУ им. Жубанова. Трудовую деятельность начал в 2012 году главным специалистом отдела финансирования реального сектора управления финансов области, руководил отделами управления финансов, отделом инвестиционного планирования управления экономики и бюджетного планирования. Как видно из послужного списка, молодой специалист прошел хорошую трудовую школу на госслужбе и накопил неплохой опыт работы.
То же самое можно сказать и о 31-летнем Алибеке Айдарбекове, который в разные годы руководил отделами местного самоуправления и планирования государственных доходов управления экономики и бюджетного планирования, анализа исполнения доходной части бюджета. Выпускник ЕНУ им. Л. Гумилева по специальности «бакалавр и магистр государственного и местного управления», в 2015 году он начал работать главным специалистом отдела координации и анализа исполнения бюджета управления финансов. Представитель Президентского молодежного кадрового резерва по согласованию с Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте РК назначен на должность заместителя руководителя управления финансов.