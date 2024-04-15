Тысячи кустов роз украсят улицы Кентау

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Любовь Доброта

Масштабный субботник проходит в Южном Казахстане.

фото: пресс-служба облакимата

К генеральной уборке в рамках экологической акции «Таза өлке – Түркістан» («Чистый край – Туркестан») приступили во всех населенных пунктах региона. Порядок наводят повсеместно – от областного центра до самого маленького аула.

Местные жители очищают от накопившегося за зиму мусора не только населенные пункты, но и придорожную территорию, приводят в порядок обочины дорог, арыки и каналы, скверы, парки, тротуары и места массового отдыха, проводят обрезку и побелку деревьев, параллельно высаживая молодые саженцы. Для озеленения на юге самое время. Уже установилась теплая погода, часто идут дожди, что благотворно скажется на приживаемости деревьев и декоративных кустарников.

Чтобы исполнить поручение Президента страны, поставившего задачу высадить до 2025 года в целом по республике 2 млрд саженцев, в Туркестанской области ведется озеленение на территории лесного фонда. Здесь планируют до 2025 года посадить на 110 тыс. гектарах 170 млн деревьев. Управление цифровизации, государственных услуг и архивов внесет в электронную дендрокарту информацию обо всех высаженных деревьях.

Для озеленения территории 852 населенных пунктов предполагается высадить более 4 млн деревьев. В прошлом году местные аллеи, скверы и парки, обочины дорог пополнили порядка 1 млн саженцев. Из них 101 573 – это цветущие деревья и кустарники. Весной нынешнего года к ним прибавится еще 522 935 саженцев деревьев и кустарников и 50 тыс. кустов роз.

Розы разных сортов и расцветок украсят Кентау. Только вдоль улицы С. Сейфуллина в ходе экологической акции высажено 5 тыс. кустов роз. Кроме того, на перекрестках городских дорог, на аллеях и в парках планируется высадить 20 тыс. кустов роз и 40 тыс. штук саженцев однолетних цветов.

На аллее им. К. Жумадилова по проспекту Абая подрастают саженцы ели и вяза. Областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования выделило Кентау 8 500 саженцев вяза, которые горожане высаживают в зеленой зоне. У вяза крепкие корни и куполообразная крона из густых крупных листьев, что как нельзя лучше подходит для озеленения южного края. Вот и решили озеленители, что вязы должны стать украшением и экологической составляющей каждого населенного пункта.

– Бережное отношение к окружающей среде пробуж­дает чувство патриотизма, – отметил аким области Дархан Сатыбалды, посадив деревья в парке «Белсенді». – У нас много активных граждан, патриотов родного края. Все они приобщились к экологической акции. Это не месячная кампания. Наша цель – превратить соблюдение чистоты вокруг, посадку деревьев и цветов в образ жизни. Призываю всех поддержать эту акцию! Сделаем Туркестан и весь регион зеленой зоной!

Официально акция «Таза Қазақстан» в Туркестанской области стартовала 10 апреля. Тысячи южан, вооружившись лопатами, вениками, граблями, кисточками и щетками, включились в работу по приведению в порядок общего жизненного пространства. Уже очищено полторы тысячи улиц, тысячи метров тротуаров, коммунальными предприятиями вывезено 850 тонн мусора. Для этого в общей сложности привлечено 279 единиц техники.

Общественность при активной поддержке волонтеров очистила 275 парков и скверов, 192 детские и спортивные площадки.

– Жить в чистоте, среди зелени и цветов – что может быть приятнее? – риторически вопрошает ленгерская пенсионерка Лидия Метлех. – В традициях каждого народа по весне делать генеральную уборку, вычищая дом и двор. Акция «Таза Қазақстан» предполагает такую большую уборку в масштабах страны. А это значит, что наши населенные пункты будут чище, привлекательнее и комфортнее для жизни

#субботник #Кентау #ЮКО

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