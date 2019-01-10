У нас в ауле всегда так делали – Торегали Тореали плюнул в рот ребенку и пнул его на сцене

Общество
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Фото с сайта tengrinews.kz
Казахстанский певец Торегали Тореали выложил на своей странице в Instagram видео, где на сцене во время концерта в Астане слегка пинает ребенка из числа зрителей и плюет ему в рот, сообщает Kazpravda.kz.

Мальчик вышел на сцену, чтобы вручить цветы артисту.

"У нас в ауле всегда так делали. Хоть и обещал себе не говорить ничего лишнего на сцене, все равно продолжаю это делать", — сказал певец со сцены.

Зал встретил этот поступок овациями. Ритуал "аузына тукирту" (поплевать в рот) существовал у древних казахов. Считалось, что с капелькой слюны, переданной ребенку отважным батыром, популярным акыном или оратором, к малышу перейдет частичка гена одаренности данного человека.

Но вот пинок не вызвал у подписчиков восхищения. В комментариях люди выражают свое возмущение поступком певца.

"Это какой надо быть сволочью, чтобы так обращаться со зрителями?! Почему тогда олигархи не плюют и не пинают каждого встречного, чтобы озолотить их? Бездарная личность!" - высказался russo_ru.

"Енды тагы не кылык шыгарады екен мына жыгыт? (Какие еще выходки ожидать от этого парня?)", - написала jannajumagulova.

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