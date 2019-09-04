Участковый пытал свидетелей по уголовному делу в Алматинской области

Общество
Участковый инспектор полиции осужден за неоднократное применение пыток и незаконное лишение свободы в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.   

29 августа т.г. приговором Уйгурского районного суда Алматинской области участковый инспектор Отдела по делам несовершеннолетних местной полицейской службы Уйгурского района области Сопиев М. за незаконное лишение свободы и применение пыток осужден к 3 годам лишения свободы.

Досудебное расследование в отношении Сопиева М. проводилось Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области.

"Как показали результаты расследования, Сопиев М., с целью получения признательных показаний, неоднократно применял пытки в отношении свидетелей по уголовному делу и, в целях сокрытия своих преступных действий, незаконно удерживал указанных лиц на территории частного дома", – говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции.

Сопиев М. лишен права занимать должности на государственной службе, а также лишен специального звания лейтенанта полиции.

Популярное

Все
Казацкий алашординец
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Дебошира и тирана – к ответственности
Звезды ринга в Казахстане
«Золотая домбра» остается на юге
Музыка новых свершений
Разговоры о важном
Без бюрократии
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Токаев уволил ряд судей
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Комиссионка: игра по своим правилам?
Машина провалилась под лёд на Бухтарминском водохранилище, погибла женщина
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Несовершеннолетняя занималась проституцией в Уральске – видео
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону

Читайте также

Общество
Дебошира и тирана – к ответственности
Общество
Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова передано в суд
Общество
Более 5 млн тенге выманила мошенница у жителей Атырау
Общество
Почти полтонны наркотиков изъяли полицейские в Жамбылской о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]