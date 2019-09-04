Участковый пытал свидетелей по уголовному делу в Алматинской области

Участковый инспектор полиции осужден за неоднократное применение пыток и незаконное лишение свободы в Алматинской области, передает Kazpravda.kz
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29 августа т.г. приговором Уйгурского районного суда Алматинской области участковый инспектор Отдела по делам несовершеннолетних местной полицейской службы Уйгурского района области Сопиев М. за незаконное лишение свободы и применение пыток осужден к 3 годам лишения свободы.
Досудебное расследование в отношении Сопиева М. проводилось Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области.
"Как показали результаты расследования, Сопиев М., с целью получения признательных показаний, неоднократно применял пытки в отношении свидетелей по уголовному делу и, в целях сокрытия своих преступных действий, незаконно удерживал указанных лиц на территории частного дома", – говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции.
Сопиев М. лишен права занимать должности на государственной службе, а также лишен специального звания лейтенанта полиции.