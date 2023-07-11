Вооруженных участников ОПГ задержали в Алматы

Оперативники КНБ совместно с подразделением специального назначения задержали в Алматы членов организованной преступной группировки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото пресс-службы КНБ РК

"В ходе спецоперации задержано 5 активных участников ОПГ, у которых изъяли автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", боевую гранату, "обрез" гладкоствольного ружья и наркотическое вещество синтетического происхождения. Члены группировки подозреваются в нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении в целях сбыта наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении КНБ.

Трое подозреваемых с санкции следственного суда арестованы, в отношении остальных ведется следствие.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, добавили в пресс-службе.