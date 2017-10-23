​Учебники завтрашнего дня

Участники конференции – руководители государственных органов, ответственных за проект «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке», ученые и преподаватели, переводчики-редакторы, издатели, а также известные лингвисты и литературоведы – обсудили актуальные вопросы, возникаю­щие при переводе казахского языка на латинский алфавит. Речь также шла о повышении квалификации переводчиков и редакторов, пополнении и унификации терминологических словарей и справочников.

По словам модератора, исполнительного директора Национального бюро переводов Рауана Кенжеханулы, благодаря переводу 100 учебников на казахский язык обогатится фонд научной литературы, а язык пополнится международной научной лексикой, что положительно скажется на его развитии. Во-вторых, появится возможность поднять на мировой уровень содержание образования в высших учебных заведениях.

– На данный момент из 100 учебников готовятся к публикации 18. В ближайшее время они будут выложены на сайте 100kitap.kz в электронном формате, – проинформировал модератор.

Говоря о процессе перевода казахского языка на латинский алфавит, специалисты подчеркивали, что одним из важных момен­тов этого процесса является унифицирование грамматики. Во время конференции были определены направления работы и по этому вопросу.

Участник конференции и автор издания «25 ключевых книг по философии: анализ и коммен­тарии», переведенной по проекту «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке», философ-ученый, профессор Реми Хесс (Франция) в своем выступлении рассказал о роли гуманитарного образования во Франции и его современном состоянии.

– Учебная дисциплина, связанная с гуманитарным знанием, сейчас активно внедряется в школах Франции. Этот предмет называется «Философия», но также охватывает и проблемы антропологии, психоанализа, социологии и психологии. Моя работа «25 ключевых книг по философии...» ставит целью ознакомить читателя с гуманитарными науками. В своем труде я, в частности, выделяю таких ученых, как Иммануил Кант, Пьер Гийом Фредерик Ле Пле, Зигмунд Фрейд.

Директор Института Евразийской интеграции Гани Ныгметов ознакомил участников конференции с проектами института, результатами заседаний «круглого стола» и конференций, проведенных в рамках программы «Рухани жаңғыру». Отметив, что качественный менеджмент способствовал ее успешному распространению в обществе, он подчеркнул: перевод передовых мировых учебников на казахский язык поднимет уровень образования студентов и поможет им реализоваться профессионально и личностно.

О важности и своевременности проекта «Новое гуманитарное образование. 100 учебников на казахском языке» и других специальных программ, роли государства в их осуществлении говорили в своих выступлениях доктор филологических наук Мырзатай Жолдасбеков, директор Института истории государства Аяган Буркитбай, доктор экономических наук директор казах­станского филиала МГУ им. М. Ломоносова Александр Сидорович (Россия) и многие другие.

Такие программы, по их мнению, являются олицетворением заботы государства о сегодняшних и будущих поколениях казахстанцев. Пожелав организаторам проекта успехов, они выразили готовность оказывать всемерную помощь в его реализации.