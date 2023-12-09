Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год

Добыча топлива сократилась на 2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

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За январь–октябрь 2023 года в стране добыли 95,3 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Непосредственно каменного угля добыли 88,3 млн тонн. Добыча бурого угля (лигнита) составила 4 млн тонн, добыча угольного концентрата — 3 млн тонн.

На ключевые добывающие регионы, Павлодарскую и Карагандинскую области, пришлось 91,5% всего объёма добычи угля в стране. В Павлодарской области добыли 56,6 млн тонн угля (на 1% больше, чем годом ранее), в Карагандинской — 30,6 млн тонн угля (минус 2,5% за год).

За полный 2022 год в стране добыли 117,8 млн тонн угля — на 1,4% больше, чем за 2021-й.

По итогам января–сентября текущего года Казахстан экспортировал 20,1 млн тонн каменного угля на сумму 538 млн долл. США. В натуральном выражении сокращение составило 19,7%, в денежном — сразу 28,5%.

В страны СНГ отправили 13,3 млн тонн угля — на 15,7% меньше, чем годом ранее. Большая часть досталась северному соседу, России: 11,8 млн тонн угля, минус 20% за год. В тройке главных импортёров казахстанского угля также оказались Кыргызстан и Узбекистан.

В остальные страны миры отправили 6,7 млн тонн угля — на 26,6% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении экспорт уменьшился на 28,9%, до 379,3 млн долл. США. Здесь основными импортёрами угля из РК стали Польша, Латвия и Турция.

При этом, к примеру, Абайский угольный разрез «Каражыра» перестал экспортировать уголь в Украину, сообщает inbusiness.kz. Причина — война. Ранее поставки составляли от 200 тыс. до 600 тыс. тонн ежегодно. Предприятие также испытывает трудности с транзитом при экспорте угля в Польшу и Беларусь через РФ. Здесь тоже причина в России, которая срезает планы и препятствует процессу.

Тем временем на внутреннем рынке РК по итогам ноября текущего года уголь подорожал на 10,8% за год.

В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Карагандинской области: сразу на 23,6%.

Удорожание угля также сильно ударило по карманам жителей Кызылординской (плюс 16% за год) и Актюбинской (плюс 14,7%) областей.

Наименьший годовой рост цен наблюдался в Алматинской области: всего на 2,6%. В двух регионах страны — Астане и Жамбылской области — уголь подешевел: на 1,4% и на 3,1% соответственно.