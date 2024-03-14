Угроза предотвращена

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Асет Копеев

Областной прокуратурой выявлены факты нарушения норм промышленной безопасности при ведении горных работ в штольне свинцового месторождения «Туйык» в Кегенском районе Алматинской области.

Как сообщила пресс-служба надзорного органа, на шахте деформированы и повреждены укрепления сводов, по кровле и бортам зависают куски горной массы. На объекте нет паспортов крепежного материала, зафиксированы факты отклонения от проектной документации. По оценкам специалистов Комитета промышленной безопасности МЧС РК, выявленные нарушения создают угрозу обрушения штольни, что может повлечь необратимые последствия для жизни и здоровья 25 горняков.

В отношении компании-нед­ропользователя возбуждено административное производство по статье 298 КоАП РК («Нарушение правил безопасного ведения работ»). Кроме того, по решению специализированного межрайонного экономического суда работа шахты приостановлена до устранения выявленных нарушений.

После недавних трагических событий на шахтах Карагандинской и Павлодарской областей в регионе усилена проверка промышленных карьеров и месторождений.

#нарушения #Алматинская область #шахты #Туйык #свинцовое месторождение

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