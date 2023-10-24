Указ Главы государства

Указами Главы государства:

Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индонезия;

Примбетов Тимур Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес­публики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Латвийской Республике;

Карипов Даурен Айтбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб­лики Казахстан в Латвийской Республике.