Указ Главы государства Указы 24 октября 2023 г. 5:00 771 О назначении Указами Главы государства: Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индонезия; Примбетов Тимур Владимирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Латвийской Республике; Карипов Даурен Айтбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Латвийской Республике.