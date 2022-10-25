Указы
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Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казахстан не остановится на принятии Декларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Малый Желтоксан в Семипалатинске
Право на суверенитет и независимость
Дата на все времена
В любви и согласии
На страже
Распростерся в небе флаг
«Неправильный» редактор
Национальный культурный код
Лучшая семья Жетысу
Искусство человечество питает
Любить Родину
Заслуги перед Отечеством
За Новый Казахстан
Особое значение дипломатии
Указ Президента Республики Казахстан
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»
Новоселье под шум дождя
Награды от АНК
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
День библиотекаря появился в Казахстане
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
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