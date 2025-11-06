Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые основные принципы, ценности и направления внутренней политики Республики Казахстан.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 5 ноября 2025 года

№ 1081

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Президента

Республики Казахстан

от 5 ноября 2025 года

№ 1081

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Введение

Внутренняя политика – критически важная сфера государственной политики, направленной на консолидацию и укрепление государственных институтов для устойчивого прогресса страны.

В условиях всесторонней модернизации Казахстана назрела необходимость принятия отдельного концептуального документа, систематизирующего основные принципы, ценности и направления внутренней политики.

Одним из ключевых событий в новейшей истории страны стала конституционная реформа 2022 года, которая путем перераспределения властных полномочий между основными институтами государства содействовала созданию более справедливой политической системы.

Начат также переход к новой экономической политике, основанной на рыночных принципах, честной и свободной конкуренции, справедливом распределении ресурсов. Развитие национальной экономики направлено на повышение благосостояния граждан, сохранение лидирующей роли Казахстана в регионе и усиление позиций на международной арене.

Большие преобразования осуществляются в социально-гуманитарной сфере. Наука, образование, культура провозглашены тремя ключевыми опорами, способствующими формированию прогрессивной нации.

Вместе с тем сегодня в мире происходят фундаментальные сдвиги, обусловленные геополитическими, экономическими, климатическими, демографическими и миграционными факторами. Формируется новый технологический уклад на основе масштабной цифровизации и использования искусственного интеллекта. Эти процессы оказывают определенное влияние на социальные структуры современных обществ, в том числе Казахстана.

Поэтому на новом этапе системной модернизации страны перед государством стоит следующая двухуровневая задача в сфере внутренней политики.

Во-первых, нужно обеспечить эффективную адаптацию страны к новым внутренним и внешним реалиям.

Во-вторых, следует определить основные принципы созидательного взаимодействия государственных институтов и общества.

Данный документ будет способствовать формированию общего видения государством и обществом перспектив развития страны.

Нормативную и правовую базу документа составляют Конституция Республики Казахстан, законы Республики Казахстан, указы Президента Республики Казахстан, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Документ разработан на основе Посланий Президента народу Казахстана и выступлений Президента Республики Казахстан, Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года с учетом предложений членов Национального курултая, государственных органов, общественных и научных организаций.

Представленные основные принципы, ценности и направления являются рамочными, определяя только ключевые ориентиры и подходы к организации работы государственных органов в сфере внутренней политики.

Глава 1. Цель и принципы внутренней политики

1. Цель внутренней политики

Цель внутренней политики – укрепление государственности и единства нации, обеспечение общественно-политической стабильности для устойчивого развития страны.

Центральной идеей является построение Справедливого Казахстана – открытой, сильной и процветающей страны равных возможностей, прогрессивного и ответственного общества.

Для ее системной реализации сформулированы следующие принципы внутренней политики: «Закон и порядок»; «Слышащее государство»; «Разные мнения – единая нация»; «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство»; «Адал азамат»; «Таза Қазақстан».

Эти принципы государственного строительства имеют универсальный характер и направлены на дальнейшую консолидацию нации в условиях широкого общественного диалога.

2. Принципы внутренней политики

Принцип «Закон и порядок»

Принцип «Закон и порядок» – это фундамент правового государства

и базовое условие обеспечения общественной и индивидуальной безопасности граждан.

Равенство всех перед законом, неотвратимость наказания, высокая правовая культура являются основой и мерилом справедливости в обществе.

Данный принцип реализуется через эффективную работу судов и правоохранительных структур, совершенствование правоприменительной практики путем внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта, повышения уровня общественного доверия к правоохранительной системе.

Обеспечение законности и порядка требует совместных усилий государственных органов и граждан.

Принцип «Слышащее государство»

Принцип «Слышащее государство» заключается в своевременном

и справедливом реагировании на запросы граждан, постоянном и системном диалоге государства и общества.

На практике данный принцип реализуется через прямой диалог: встречи руководителей государственных органов с населением, экспертные площадки, представительные и консультативно-совещательные органы. Также внедряются действенные цифровые каналы связи: портал открытого правительства, институт онлайн-петиций «E-petition», портал обращений граждан «E-Otinish».

Такая открытая и сфокусированная работа способствует укреплению доверия между государственными институтами и обществом.

Принцип «Разные мнения – единая нация»

Принцип «Разные мнения – единая нация» означает, что все ключевые решения принимаются в рамках инклюзивного подхода с учетом общественного мнения и в интересах страны.

На практике данный принцип реализуется посредством голосования граждан на выборах и референдумах, деятельности диалоговых площадок и консультативно-совещательных органов, постоянного изучения общественного мнения.

Справедливые и эффективные государственные решения на основе консолидированных позиций граждан способствуют укреплению демократических основ и устойчивому развитию страны.

Принцип «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство»

Принцип «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство» предполагает гармоничное взаимодействие данных институтов власти.

Институт президентства – это ключевой элемент системы государственного управления и центр принятия стратегических решений. Глава государства инициирует реформы, определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

Парламент представляет интересы граждан, принимает законы, обеспечивает всестороннее обсуждение актуальных вопросов общества.

Правительство, возглавляя систему исполнительных органов, отвечает за эффективную реализацию реформ.

Данная модель управления создает новый институциональный дизайн справедливого государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти.

Принцип «Адал азамат»

«Адал азамат» – это принцип, предусматривающий формирование

и укоренение в обществе прогрессивной модели поведения граждан. «Адал азамат» – это собирательный образ законопослушного, образованного, патриотичного, ответственного гражданина, который добросовестным трудом добивается заслуженного успеха и признания в обществе.

На практике данный принцип реализуется через учебно-воспитательный процесс в учреждениях образования, широкую просветительскую работу, культурно-гуманитарные проекты, законодательные инициативы, продвижение здорового образа жизни.

Принцип «Адал азамат» определяет ценности и идеалы, на которых основывается прогрессивное и справедливое общество.

Принцип «Таза Қазақстан»

Принцип «Таза Қазақстан» задает общую для всех граждан созидательную логику мышления.

Соблюдение чистоты и порядка, сохранение историко-культурного наследия, бережное отношение к окружающей среде должны стать неотъемлемыми чертами национального характера.

На практике данный принцип воплощается в общенациональном проекте «Таза Қазақстан», объединяющем усилия государства и общества по очистке, озеленению и благоустройству городов и сел, улучшению экологической среды, борьбе с вандализмом и бескультурьем.

«Таза Қазақстан» – это принцип, который повышает ответственность граждан и формирует новую этику в обществе.

Таким образом, данные принципы внутренней политики определяют единые ориентиры государственного строительства.

«Закон и порядок» – это основа правового государства.

«Слышащее государство» – это инструмент взаимодействия.

«Разные мнения – единая нация» – это метод взаимопонимания.

«Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство» – это модель управления.

«Адал азамат» – это образ мышления.

«Таза Қазақстан» – это этика поведения.

В совокупности они составляют единую формулу казахстанского образа жизни и образа будущего страны – Справедливого Казахстана.

Справедливый Казахстан – это государство с безоговорочным верховенством закона, сильными демократическими институтами, неприкосновенностью конституционных прав и свобод.

Справедливый Казахстан – это общество ответственных и трудолюбивых граждан, вносящих весомый вклад в развитие страны. Это прогрессивное общество, которое, опираясь на исторический фундамент, устремлено вперед. Казахстан заявляет о себе в будущем как о технологически развитой нации.

Справедливый Казахстан – это страна возможностей для комфортного проживания, построения карьеры и ведения бизнеса. Это страна с динамично развивающейся экономикой, основанной на всесторонних инновациях, масштабной цифровизации и повсеместном внедрении технологии искусственного интеллекта. Это страна, в которой главным приоритетом является рост благосостояния и качества жизни граждан.

Справедливый Казахстан – это региональная точка притяжения инвестиций и человеческого капитала. Это средняя держава, успешно продвигающая свои национальные интересы, выступающая за формирование справедливого и устойчивого миропорядка.

Глава 2. Общенациональные ценности и символы

1. Общенациональные ценности

Межличностное и социальное взаимодействие в любом обществе всегда основывается на определенных общих ценностях.

С этой целью Национальным курултаем было инициировано составление перечня ключевых общенациональных ценностей, в который вошли: Независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость

и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Данный перечень, основываясь на предложениях экспертов

и граждан, результатах системного изучения общественного мнения

и междисциплинарных исследованиях, гармонично сочетает в себе традиционные, общечеловеческие и современные ценности.

Эта система ценностей является универсальной для всех граждан Казахстана вне зависимости от политических и идеологических взглядов, экономического и культурного факторов, социального статуса.

Система универсальных общественных ценностей является основой работы в сфере внутренней политики.

Независимость и патриотизм

Независимость Казахстана – это ценность, отражающая наше право самостоятельно решать свои внутренние и внешние вопросы. Это сакральный символ единства нашего народа и нашей государственности, который емко передают слова Президента: «Независимость превыше всего».

Казахстанский патриотизм включает в себя уважение к государству, символике, национальной культуре, бережное отношение к историческим

и нравственным ценностям, принятие ответственности за настоящее и будущее своей Родины. Патриотизм граждан должен проявляться через созидательное участие в социально-экономической и культурной жизни страны, следование общенациональным интересам Казахстана.

Независимость и патриотизм неотделимы друг от друга и составляют фундамент ценностной системы нашего общества. Сохранить и преумножить достижения Независимости можно только благодаря созидательной деятельности государства и ответственных патриотичных граждан.

Единство и солидарность

Единство и солидарность – это ценности, без которых невозможны стабильность и гармония в обществе, и они становятся еще более актуальными

в условиях новых вызовов.

Политика сохранения и упрочения национального единства основана

на формуле «Единство в многообразии».

Единство народа базируется на общности исторической судьбы, гражданских ценностях и общенациональной идентичности, следовании здоровым традициям, равенстве всех граждан перед законом, неприятии деструктивных, радикальных и чуждых нашему обществу воззрений.

Солидарность – это чувство общности граждан, которое подчеркивает важность взаимной поддержки и ответственности для достижения общих целей.

Ценности единства и солидарности играют особую роль в системной модернизации страны, расширяя базу общественной поддержки реформ

и участие граждан в решении стратегических задач развития.

Справедливость и ответственность

Справедливость и ответственность – это взаимосвязанные понятия, укрепляющие взаимное уважение человеческого достоинства, доверие

и согласие в обществе.

Осознание каждым гражданином своей значимой роли и личной ответственности, своих прав и обязанностей является одним

из основополагающих условий формирования по-настоящему устойчивого, динамично развивающегося и гармоничного социума.

Ценности справедливости и ответственности означают, что только совместными усилиями государства и граждан можно построить Справедливый Казахстан.

Закон и порядок

Обеспечение порядка и безопасности, неотвратимости наказания

за правонарушения являются базовыми функциями государства.

В обществе формируется «нулевая терпимость» к любым правонарушениям, иммунитет к антисоциальному поведению, неприятие всех форм агрессии и насилия.

Важно, чтобы каждый гражданин осознавал, что неукоснительное соблюдение закона является залогом его личного благополучия и прогресса страны.

Верховенство закона и правопорядка – это основа стабильного и процветающего государства.

Трудолюбие и профессионализм

В обществе, особенно среди подрастающего поколения, закрепляется формула «Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех». Это означает, что настоящего успеха в жизни может добиться только ответственный, трудолюбивый человек, преданный своему делу профессионал.

Необходимо повышать престиж рабочих профессий, формировать уважительное отношение к людям труда и личному профессионализму, противодействовать иждивенческим настроениям.

Культивирование ценностей трудолюбия и профессионализма имеет значение не только для экономического роста страны, но и для формирования прогрессивной и конкурентоспособной нации.

Созидание и новаторство

Созидание и новаторство – залог конкурентоспособности страны

в постиндустриальном мире, в котором главной движущей силой являются идеи и инновации, цифровые технологии и искусственный интеллект.

Для построения прогрессивного общества важно, чтобы наши граждане воплощали в себе открытость к переменам, стремление к созиданию

и креативное мышление.

Культ знаний, образованность, здравомыслие и прагматизм должны стать неотъемлемой частью общественного менталитета, ключевым фактором личностного роста граждан.

Большую роль в продвижении ценностей созидания и новаторства играют просветительская деятельность и последовательное повышение в обществе статуса ученых и педагогов.

Укоренение сегодня в обществе ценностей созидания и новаторства является одним из ключевых условий будущей трансформации Казахстана в технологически развитую страну.

2. Общенациональные символы

Составление списка национальных символов, отражающих историко-культурные особенности страны, является общепринятой мировой практикой.

Национальные символы выстраивают ассоциативный образ страны, способствуют укреплению общенациональной идентичности и сохранению историко-культурного наследия.

В этих целях определяется следующий список общенациональных символов:

национальный девиз – «Алға, Қазақстан!»;

национальные цвета – небесно-бирюзовый, золотистый;

национальный символ-книга – «Слова назидания» Абая;

национальный символ единства – шаңырақ;

национальный символ – музыкальный инструмент – домбыра;

национальный символ-растение – тюльпан (қызғалдақ);

национальный знак отечественного производства – «Қазақстанда жасалған», «Made in Kazakhstan»;

национальный хэштег – #Qazaqstan, #Kazakhstan.

Данный список общенациональных символов выступает основой формирования единой системы символики и брендирования страны.

Национальные символы призваны стать базовыми элементами общенациональной айдентики: государственных органов, административно-территориальных единиц, учреждений образования, культуры и спорта, институтов гражданского общества.

Национальные символы могут использоваться на практике при проведении торжественных, общественно-политических, гуманитарных, культурно-массовых мероприятий.

Глава 3. Приоритетные направления внутренней политики

Приоритетными направлениями внутренней политики являются:

1) общественный диалог;

2) политика в сфере межэтнических отношений;

3) политика в сфере религии;

4) культурно-гуманитарная политика;

5) семейная политика;

6) молодежная политика;

7) информационная политика.

Общественный диалог

Для открытого и постоянного общественного диалога требуется:

совершенствование механизмов взаимодействия государства со всеми институтами гражданского общества;

создание правовых, экономических и иных необходимых условий для развития институтов гражданского общества;

высокая степень вовлечения граждан и институтов гражданского общества в процесс принятия решений;

совершенствование деятельности общественных советов и иных консультативно-совещательных органов при центральных и местных государственных органах;

обеспечение прозрачности, информационной открытости работы государственных органов;

постоянный мониторинг общественного мнения.

Политика в сфере межэтнических отношений

Для обеспечения эффективности государственной политики в сфере межэтнических отношений требуется:

культивирование в обществе ценностей единства и солидарности;

укрепление межэтнического согласия и толерантности в обществе;

категорическое неприятие любых форм дискриминации по этническому, расовому и другим признакам;

развитие Ассамблеи народа Казахстана как ключевого института в сфере межэтнических отношений;

эффективное взаимодействие государственных органов, организаций

и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений;

качественный мониторинг и анализ состояния сферы межэтнических отношений.

Политика в сфере религии

Для обеспечения эффективности государственной политики в сфере религии требуется:

постоянное продвижение светских принципов развития государства;

укрепление межконфессионального согласия и межрелигиозной толерантности в обществе;

предотвращение использования религии в деструктивных целях

и недопущение навязывания религиозных убеждений;

противодействие пропаганде религиозного радикализма и экстремизма;

качественный мониторинг и анализ состояния религиозной сферы.

Культурно-гуманитарная политика

Для обеспечения эффективности государственной политики в культурно-гуманитарной сфере требуется:

продвижение в обществе ценностей созидания и новаторства, культа знаний, популяризация науки;

повышение правовой, финансовой, политической, цифровой, информационной и экологической грамотности общества;

развитие государственного языка и его консолидирующего потенциала;

создание условий для развития языков всех этносов Казахстана;

развитие культуры, литературы и искусства, а также поддержка креативных индустрий;

сохранение историко-культурного и документального наследия страны;

совершенствование процедур в области ономастики и историко-культурного монументального искусства;

недопущение политизации языковой сферы, вопросов истории и ономастики.

Семейная политика

Для обеспечения эффективности семейной политики требуется:

укрепление института семьи и поддержка семейных ценностей;

продвижение идеи ответственного родительства;

профилактика и противодействие семейно-бытовому насилию, обеспечение безопасности женщин и детей;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере семейной политики.

Молодежная политика

Для обеспечения эффективности молодежной политики требуется:

создание условий для роста интеллектуального и личностного потенциала молодежи, ее общественной и экономической активности;

развитие системы патриотического воспитания, культивирование уважения к государственным символам, укрепление идеологии ответственного гражданства и чувства сопричастности к судьбе Родины;

стимулирование участия молодежи в волонтерских и других социально значимых проектах;

продвижение созидательных ценностей и позитивных жизненных установок в молодежной среде;

противодействие девиантным моделям поведения: наркозависимости, алкоголизму, лудомании, агрессии и бытовому насилию, вандализму, расточительству;

активное привлечение представителей молодежи в процесс разработки и реализации государственной молодежной политики.

Информационная политика

Для обеспечения эффективности информационной политики требуется:

повышение конкурентоспособности отечественных средств массовой информации;

развитие качественного просветительского, научно-популярного

и воспитательного контента;

совершенствование процедур взаимодействия государственных органов

со средствами массовой информации;

продвижение общепринятых принципов журналистской этики, противодействие противоправным действиям в информационном пространстве;

противодействие распространению деструктивной идеологии

и пропаганды, фейков и ложной информации;

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере масс-медиа.

Глава 4. Институциональная основа реализации

внутренней политики

Ответственным за координацию работы в сфере внутренней политики является Администрация Президента Республики Казахстан.

Ключевую роль в реализации внутренней политики на центральном уровне выполняют Правительство Республики Казахстан в лице Аппарата Правительства, Министерства культуры и информации, Министерства науки

и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства туризма

и спорта, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства труда

и социальной защиты населения и их территориальных подразделений, а также Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и его территориальные подразделения.

На местном уровне реализация внутренней политики находится в зоне ответственности акимов всех уровней, а также заместителей акимов

по внутренней политике и других уполномоченных местных исполнительных органов.

Важное место в реализации внутренней политики отводится Ассамблее народа Казахстана, Национальному курултаю, Общественной палате при Мажилисе Парламента Республики Казахстан, общественным советам всех уровней и другим консультативно-совещательным органам при Президенте, Парламенте, Правительстве Республики Казахстан и местных исполнительных органах.

Совместно с государственными органами вопросами реализации внутренней политики по отдельным направлениям в рамках своих компетенций и полномочий также занимаются депутаты Парламента Республики Казахстан

и маслихатов всех уровней, Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный по правам социально уязвимых слоев населения, политические партии, средства массовой информации, неправительственные организации, научные, творческие, профессиональные ассоциации и союзы.

Заключение

Основные принципы, ценности и направления внутренней политики носят общенациональный характер и должны в обязательном порядке учитываться в работе всех государственных органов.

Представленные подходы дают ориентиры при принятии ключевых государственных решений общественно-политического, экономического и социального характера.

Реализация положений данного документа будет способствовать укреплению внутриполитической стабильности, обеспечению устойчивого прогресса общества и государства, построению Справедливого Казахстана,

в котором каждый гражданин является частью единой, ответственной и прогрессивной нации.