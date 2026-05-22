Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане наградить следующих граждан:

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Әбішов Мұхтар Пірназарұлы – садовник ГКУ «Жасыл саябақтар», район Байдибек Туркестанской области

Кузембаева Амина Байдусеновна – рабочий КГУ «Темирлан благоустройство», Ордабасынский район Туркестанской области

Қонысов Ердос Ақболатұлы – экскурсовод филиала «Литературно-культурный музей имени С. Ерубаева» ГККП «Туркестанский областной историко-краеведческий музей» управления культуры Туркестанской области

Матибаева Райхан Темирбайқызы – рабочий КГУ «Ленгір тазалық», Толебийский район Туркестанской области

Орынбасар Парымбек Қаныбекұлы – инженер-гидротехник ГКП «Тұран су», город Туркестан;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Абдиев Тахир Батырбекұлы – заведующий Туркестанской городской подстанцией № 1 ГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения Туркестанской области

Адешов Сырым Серикбаевич – рабочий КГУ «Жасыл қала», город Кентау Туркестанской области

Алимбеков Руслан Муратович – директор ТОО «Аулие ата», Туркестанская область

Әбдраев Мадияр Ізбасарұлы – рабочий ТОО «Түркістан жарық-тазалық», город Туркестан

Байнеев Бағдат Мұқашұлы – тракторист ГКП «Созақ сәулет», Созакский район Туркестанской области

Бекжанов Алимбек Шамбилович – водитель КГУ «Жетысай қызмет» акимата Жетысайского района, Туркестанская область

Бектаев Эрнар Нуралиевич – волонтер, Туркестанская область

Бойбусинов Алдибек Нугмонович – рабочий КГУ «Хозяйственная деятельность Шардаринского района», Туркестанская область

Бурибаев Бейдилда Есимханович – водитель КГУ «Отырар 2050», Отырарский район Туркестанской области

Есимов Мекенбай Суйнбекович – директор ТОО «КДСМ», Туркестанская область

Кабулова Салтанат Орынбасаровна – дворник КГУ «Мырзакент-Қызмет», Мактааральский район Туркестанской области

Қожамбердіұлы Ғабит – садовник КГУ «Жасыл Арыс», Туркестанская область

Маканбай Айда Орынбасарқызы – волонтер, город Туркестан

Мирзамуратов Нургали Алтаевич – рабочий КГУ «Сарыагаш қызмет» акимата Сарыагашского района, Туркестанская область

Мырзалиев Толеби Адилжанулы – главный специалист

ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

Омаров Алишер Абдувахитович – волонтер, город Туркестан

Таскынбаев Абибулла Мусабекович – рабочий КГУ «Келес қызмет» акимата Келесского района, Туркестанская область.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 21 мая 2026 года

№ 1286