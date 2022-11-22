Указ Президента Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить:
орденом «Құрмет»
Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом»;
Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО «CK КBS»;
Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО «Рудныйсоколовстрой»;
орденом «Еңбек Даңқы» III степени
Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»;
Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО «БК-Строй»;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО «Строй Элит Дом»;
Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО «Алюминстрой»;
Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО «Алия-Сервис»;
Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО «Парасат Строй Проект»;
Кима Сергея Романовича – директора ТОО «БК-Стройпром».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан
К. Токаев
Астана, Акорда, 19 ноября 2022 года
№ 1076