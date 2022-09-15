Указы Указ Президента Республики Казахстан 15 сентября 2022 г. 0:00 О награждении орденом «Алтын Қыран» Си Цзиньпина ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических и экономических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой наградить орденом «Алтын Қыран» Си Цзиньпина – Председателя Китайской Народной Республики. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2022 года № 1010