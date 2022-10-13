Указы Указ Президента Республики Казахстан 13 октября 2022 г. 0:17 О награждении орденом «Алтын Қыран» шейха Тамима бен Хамада Аль Тани ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических и экономических отношений между Республикой Казахстан и Государством Катар наградить орденом «Алтын Қыран» шейха Тамима бен Хамада Аль Тани – Эмира Государства Катар. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 11 октября 2022 года № 1041