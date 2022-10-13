Указ Президента Республики Казахстан

О награждении орденом «Алтын Қыран» шейха Тамима бен Хамада Аль Тани

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических и экономических отношений между Республикой Казахстан и Государством Катар наградить орденом «Алтын Қыран» шейха Тамима бен Хамада Аль Тани – Эмира Государства Катар.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 11 октября 2022 года

№ 1041