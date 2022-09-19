Указ Президента Республики Казахстан

О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 17 сентября 2022 года

№ 1017