Указы Указ Президента Республики Казахстан 19 сентября 2022 г. 0:00 О переименовании города Нур-Султана – столицы Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 17 сентября 2022 года № 1017