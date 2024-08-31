Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца

В ночь на понедельник правительству канцлера Германии Олафа Шольца предстоит серьезное испытание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Накануне в двух восточных землях страны, Тюрингии и Саксонии, пройдут выборы, на которых опросы обещают большие успехи ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Всего за неделю до дня голосования в городе Золингене на западе страны были зарезаны три человека — предположительно, соискателем убежища из Сирии. Тройное убийство потрясло жителей Германии, вызвав в обществе ожесточенные дебаты по поводу иммиграции.

Согласно опросам общественного мнения, ультраправая АдГ, выступающая за максимально жесткую миграционную политику, лидирует по популярности в Тюрингии и соберет около 30% голосов. В Саксонии ультраправые идут вровень с консервативным ХДС.

Впрочем, сформировать правительство ни в одной из двух земель у АдГ не получится в любом случае: остальные политические партии уже публично отказались создавать коалицию с ультраправыми — даже в случае их победы.

В преддверии федеральных выборов, которые пройдут в Германии в следующем году, для социал-демократов Шольца и двух других партий правящей коалиции — «зеленых» и либеральной СВДП — успехи АдГ на региональном уровне все равно будут выглядеть унизительной пощечиной.

Популярность партии Шольца СДПГ в обеих землях составляет порядка 6%, так что правящая партия даже рискует не преодолеть 5-процентный барьер.

В конце сентября региональные выборы пройдут в Бранденбурге — еще одном восточном регионе. Там АдГ также лидирует в опросах: за нее готовы проголосовать почти четверть избирателей.

Хотя политический ландшафт в каждой из земель немного отличается, очевидно, что во всех трех регионах АдГ соберет огромное количество голосов, считает профессор политологии Дрезденского технологического университета Марианна Кнауэр.

Помимо потенциальных проблем для коалиции Шольца, региональные выборы могут иметь и серьезные международные последствия, если поддержку избирателей получат партии, выступающие против дальнейшей поддержки Украины.

В частности, такой позиции придерживается BSW — новая партия, созданная популярным левым политиком Сарой Вагенкнехт после ее ухода из Die Linke. И BSW тоже демонстрирует хорошие результаты во всех трех землях.

На июньских выборах в ЕС избиратель оценил предложение партии прекратить поставки оружия Киеву: за BSW проголосовали 6% немцев.