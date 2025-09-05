Как отмечает агентство Reuters, Армани был воплощением современного итальянского стиля и элегантности. Он сочетал в себе талант дизайнера с деловой хваткой, управляя компанией с годовым оборотом в 2,3 млрд евро

Фото: Reuters

Итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила в четверг, 4 сентября, основанная им компания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"С безмерной грустью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы - Джорджо Армани", - говорится в заявлении компании.

Там же указано, что модельер умер в окружении своих близких. Причины смерти не называются.

В июне Джорджо Армани из-за проблем со здоровьем был вынужден отказаться от участия в показах своей группы на Неделе мужской моды в Милане. Пишут, что это был первый случай в его карьере, когда он пропустил такое событие.

Дизайнер, известный как "Re Giorgio" - "Король Джорджо", - отличался тем, что контролировал каждую деталь своей коллекции и каждый аспект своего бизнеса, от рекламы до укладки волос моделей перед выходом на подиум, пишет Reuters. До последних дней Армани оставался креативным и генеральным директором, а также единственным акционером Armani Group. Armani до сих пор остается одним из немногих домов моды, который не вошел в состав крупных холдингов.

После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году Армани считался старейшим из работающих модных дизайнеров, отмечает officelife.media.

К слову, свой бренд он основал достаточно поздно — в 41 год. При этом подчеркивал, что «сорок лет — время, когда вы лишь начинаете что-то понимать». Для запуска бренда Армани продал автомобиль. А со временем компания превратилась в настоящую империю, которая охватывает разные сферы — от высокой моды и мебели до косметики и цветов. Интересно, что основанный в 2005 году Armani Privé — один из немногочисленных кутюрных домов, приносящих прибыль.

Его бесспорным вкладом в мир моды называют облегченный пиджак, который смягчил мужской люксовый наряд. Карьера модельера стремительно пошла в гору после того, как в 1980 году ему предложили разработать гардероб актера Ричарда Гира для блокбастера «Американский жиголо». Кашемировое пальто персонажа вошло в историю моды как символ элегантности.

Армани также считался большим поклонником спорта. Так, он дважды создавал костюмы для сборной Англии по футболу. В 2006 году униформу Armani надели знаменосцы на открытии зимних Олимпийских игр в Турине, а в 2012-м — итальянские олимпийцы на летних играх в Лондоне. В 2007 году он создал форму для игроков лондонского «Челси».

По оценке Forbes, состояние Джорджо Армани превышает $12 млрд.

Компания Armani Group сообщила, что 6 и 7 сентября в Милане будет организована траурная церемония. Похороны, дата которых пока не определена, будут закрыты для широкой публики.